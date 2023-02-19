Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta koordinasyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. AFAD Mobil Afet Etüt Merkezi’nde koordinasyon valisi olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile bir araya gelen Büyükkılıç daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile iş birliği halinde çalışan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta koordinasyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. AFAD Mobil Afet Etüt Merkezi’nde koordinasyon valisi olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile bir araya gelen Büyükkılıç daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile iş birliği halinde çalışan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Deprem bölgelerinde yaraların hızlı bir şekilde sarılması ve depremzede vatandaşlara her konuda yardımcı olunması için seferberlik başlatan ve sürekli deprem bölgesine giderek incelemeler yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş’ta çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede ilk olarak AFAD Mobil Afet Etüt Merkezi’nde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile bir araya geldi. Burada Vali Çiçek ve AFAD gönüllüleri ile bir süre değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç daha sonra depremin hemen ardından bölgeye sevk edilen ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile iş birliği halinde bölgede çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerini ziyaret etti. Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan’dan çalışmalar hakkında bilgiler alarak, “Biz bu millete hizmet etmek için varız. Biz bu milleti sırtımızda taşısak, bu milletin hakkını ödeyemeyiz. Bunun farkındayız” dedi. Başkan Büyükkılıç, nerede hangi görev varsa orada olduklarının altını çizerek, “Elhamdülillah, her yerde Kayserimizle ilgili olumlu konuşuluyor. Tabi biz bu millete hizmet etmek için varız. Biz bu milleti sırtımızda taşısak, bu milletin hakkını ödeyemeyiz. Bunun farkındayız. Aynı zamanda Kahramanmaraş bizim canımız, ciğerimiz, komşumuz. Onlarla ilgili olan dostluklarımız ayrı bir boyut arz eder. En yakın komşu olarak ilk buraya koşuldu ama talimat üzerine İskenderun’a da gidildi. Nerede hangi görev varsa orada biz varız diyoruz Allah’ın izniyle” şeklinde konuştu. İtfaiye erlerine gayretlerinden dolayı teşekkür ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu. Desteklerinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan da herhangi bir ihtiyacın anında bölgeye ulaştığını dile getirerek, şunları söyledi;

“Bu organizasyondan dolayı da teşekkür ederiz. Kayseri burada, Türkiye burada yani birlik ve beraberliği sağladığınız için de bütün depremzedeler adına özellikle de Kahramanmaraş’taki ekiplerimiz adına teşekkür ederiz Sayın Başkanım. İlk saatten beri buradayız. Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz. Nur dağında da bir ekibimiz var. Buradan oranın ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Tabi ki Gaziantep’imiz de karşılıyor. Bir bütün olduğumuzu gösterdiğiniz için Allah razı olsun diyoruz.”