Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 20. Mali Genel Kurulu’na katıldı.

Bir düğün salonunda düzenlenen Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 20. Mali Genel Kurulu’na Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte katıldı. Burada sanayicilere seslenen Başkan Büyükkılıç, “Sizleri seviyoruz, şehrimizi seviyoruz. Şehrimiz ve sizlere sevdalıyız. Cenab-ı Allah sizler gibi ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine bağlı, her konum ve durumda hayırseverliği u

unutmayan ve yüz akımız olan güzel insanlara hizmet etmeyi lütfettiği için şükrediyoruz. 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle el ele vermek suretiyle sizlere layık olacağımıza inandığımızı paylaşmak istiyorum” dedi.

Büyükkılıç, yerel yönetimler olarak hizmetten hizmete koştuklarını söyleyerek, “Son süreçte deprem döneminde başta Valimiz olmak üzere, Kayserimiz, hayırseverleriyle sadece Kahramanmaraş’ımıza ya da ilçelerine değil, 12 ile de hizmet ederek yaklaşım sergileyip, katkıda bulundu. O açıdan yüz akımız, gururumuz oldunuz. Her ilde, her ilçede Kayserimizden söz edildi, iyi ki varsınız. Allah sizlerden razı olsun” diye konuştu. Sanayicilerin ihracatta şehrin gururu olduğunun altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Ekonomiye can suyu veren çalışmalar yaparken, 4 milyon dolara varan ihracatımız ile yüz akımız olurken, Ticaret Odamız, Sanayi Odamızın, organize sanayilerimizin üyelerinin yapmış olduğu çalışmalar ile 150’den fazla ülkeye ihracat yaparak gururumuz oldunuz. Yerel yönetimler olarak sizlerin hizmetkârı olmanın onurunu taşırken, burada 16 ilçe belediye başkanı kardeşimiz adına üzerimize ne düşüyorsa bunu yapmak için varız diyoruz” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ’DE YATIRIMLAR, PROJELER, HİZMETLER SÜRÜYOR

Havaalanı ve hızlı tren projelerinin de seyrinde ve zamanında yapılacağını belirten Büyükkılıç, “Ayrıca seracılık ile ilgili 1 milyon 200 bin metrekarede onaylandı, hayata geçiyor, aynı şekilde dördüncü organizemin de çalışmalarının son süreçte olduğunun farkındayım” dedi.

“IPARD’IN MUTLULUĞUNU PAYLAŞIYORUZ”

Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın Kırsal Kalkınma bileşeni olan IPARD ile ilgili müjdeyi de paylaşan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“IPARD ile ilgili yapılan girişimlerin sonuçlanmış olması, tarımla ilgili destek konusunda uluslararası desteklerin sağlanması konusunda Kayserimiz, Tarım Bakanımız ile olan girişimler sonrasında o da sonuçlandı. Onun da mutluluğunu paylaşıyoruz. Siz yeter ki üretin, sizlerin hizmetkarıyız diyoruz. Kayseri’mizin onuru, gururusunuz. Bu ülkeye Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde her alanda ‘biz de varız’ demek s

uretiyle yapacağımız çalışmaların çok önemli olduğunu belirtiyoruz.”

TARIMSAL SULAMADA YÜZDE 50 İNDİRİM

Tarımsal sulamada yüzde 50 indirim müjdesini de hatırlatan Büyükkılıç, “Tarım ile ilgili ayrıca sulama konusundaki suların fiyatının yüzde 50’sini Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki, ‘üretmesi sizden, indirim yapıp size uygun fiyata su vermesi bizden’ diyor, yüzde 50 indirim müjdesi veriyor. Cenab-ı Allah bizleri sizlere layık kılsın, birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, OSB 20. Mali Genel Kurulu’nun Kayseri’ye ve sanayicilere hayırlı olmasını dileyerek, üretime ve istihdama katma değer oluşturan firmalara teşekkür etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, Kayserililere asrın afetinde duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, “Kayseri’nin deprem bölgesine adeta yağmur olup yağdığını belirterek, “Başta Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, Melikgazi Belediyemiz, Kocasinan Belediyemiz, Talas Belediyemiz, sanayicilerimiz, vallahi billahi afet bölgesine yağdı. Yaraların sarılması için her yerde Kayseri vardı. Böyle bir ilin valisi olmak, böyle bir ile hizmet etmekten dolayı şeref duyduğumu belirtmek istiyorum” dedi.