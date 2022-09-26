Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ve beraberindeki heyet ile Macaristan’a gitti. Başkan Büyükkılıç ilk olarak heyetiyle birlikte Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu’nu ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ve beraberindeki heyet ile Macaristan’a gitti. Başkan Büyükkılıç ilk olarak heyetiyle birlikte Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu’nu ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ikili ve heyetlerarası arası görüşmelerde bulunmak üzere beraberindeki heyetle birlikte Macaristan’a gitti. Eşi Necmiye Büyükkılıç’ın da eşlik ettiği Avrupa gezisine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Meclis Üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Serdar Öztürk, Bayar Özsoy, Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ve daire başkanları katıldı. Ziyaret çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu’nu makamında ziyaret etti. Sıcak ve samimi ortamda geçen ziyarette Başkan Büyükkılıç, Büyükelçi Ekşioğlu’na, isminin yazılı olduğu Yukatel Kayserispor forması, Kültepe Kaniş Karum’da çıkan taleblerin replikası ve Erciyes Dağı kitabını hediye etti. Ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı Macaristan Başkanı Büyükelçi Prof. Dr. Hovari Jnos’u da ziyaret edecek olan Büyükkılıç, Tarım Bakan Müsteşarı Dr. Ökrös Oszkâr ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

Başkan Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile birlikte Kayseri’nin kardeş şehirlerinden olan Miskolc’u da ziyaret edecek. Miskolc Belediye Başkanı Veres Pâl ile ikili görüşme yapacak olan Büyükkılıç, Miskolc Bölge Valisi Dr. Alakszai Zoltn’ı da ziyaret edecek. Miskolc Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bihall Tamâs ile ikili görüşme de gerçekleştirecek, ticaret ve sanayi alanlarında fikir alışverişi yapacak olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarihi ve kültürel geziler de gerçekleştirecek.