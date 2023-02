Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesinde metropol ilçe belediye başkanları ile birlikte, deprem koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, kentte misafir edilen depremzedelerin psikososyal başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarında yanlarında olduklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm ekip, kurum ve kuruluşlarıyla bu yarayı sarma yolunda gayret gösteren bu milletimize minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesinde metropol ilçe belediye başkanları ile birlikte, deprem koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, kentte misafir edilen depremzedelerin psikososyal başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarında yanlarında olduklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm ekip, kurum ve kuruluşlarıyla bu yarayı sarma yolunda gayret gösteren bu milletimize minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz” dedi.

Talas Belediye Başkanlık Toplantı Salonu’nda, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte kentte misafir edilen depremzedeler ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Melikgazi’miz, Kocasinan’ımız, Talas’ımız ve Hacılar’ımızın kıymetli başkanlarıyla birlikte şehrimizde hem yaşayanlar açısından hem de Kayseri’mize gelen misafirlerimiz açısından bir araya gelmek suretiyle değerlendirme toplantısı yaptık” dedi. Afetin ilk anından itibaren sahada olduklarını vurgulayan Büyükkılıç, “Depremin ilk dakikalarından itibaren 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle beraber Büyükşehir ağabeyliğinde, önderliğinde hep beraber görev dağılımları yapmak suretiyle çalışmalarımızı sürdürdük. Bu çalışmalara KASKİ’miz, elektrik şirketimiz, itfaiyemiz, kurtarma ekiplerimiz başta olmak üzere doğalgazımız da dahil altyapı kuruluşlarımızla nasıl katkıda bulunulacağı anlayışı içerisinde bir an evvel sahaya intikal ettik” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, bu çalışmalara destek veren herkese teşekkür ederek, “Komşuluk ve akraba ilişkilerinden kaynaklı buraya gelen depremzede kardeşlerimizin elinden tutmak, onların mağduriyetini gidermek adına neler yapılacağı konusunda AFAD’ımız ve Valiliğimiz ile işbirliği halinde çalışmalarımızı kurum ve kuruluşlarımızla sürdürüyoruz. Desteklerini esirgemeyen Sanayi, Ticaret, Borsa odalarımız başta olmak üzere organize sanayilerimiz, Kızılay’ımız, AFAD ekibimiz, sivil toplum teşkilatlarımız, kısacası her kardeşimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Büyükkılıç, deprem bölgesinden Kayseri’ye gelen depremzede vatandaşlara ev sahipliği yapma yönünde çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek, şunları söyledi;

“KYK yurtlarımız, üniversitelerimiz, özel yurtlarımız, vakıflarımızın kurum ve kuruluşları Kayseri hayırseverliği ile adeta seferber oldu. Şimdi de şehrimize misafir olarak 10 deprem bölgesi ilden gelen kardeşlerimize ev sahipliği yapma yönünde de çalışmalarımızı AFAD ve Valiliğimizle birlikte sürdürüyoruz. Yerel yönetimler olarak hem şehrimiz sakinleri açısından hem buraya gelen misafirlerimiz açısından yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı da zaman zaman değerli başkanlarımızla birlikte değerlendirme sürecinde çalışmamızı yapıyoruz. Öncelikli olarak talimatlar doğrultusunda KYK yurtlarımız ve diğer yurtlarımız başta olmak üzere misafir kardeşlerimizin buraları öncelemelerini, oralarda kalmalarını hem tavsiye ediyor hem de birlikte onlara kolaylık sağlanacağı anlayışı içerisinde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Sahaya gönderilen her türlü desteğin yanında, artık burada olan kardeşlerimizin de yanında yer almak, onların elinden tutmak bizim için bir sorumluluk anlayışıdır.”

Kayseri’nin 11’inci il statüsünde, depremin aşırı derecede hissedildiğinin kamuoyunca bilindiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Camilerimizde, sosyal ve sportif tesislerimizde, okullarımızda, kısacası insanlarımızın birlikte ve risk oluşturmayan yerlerde olma anlayışı içerisinde bağ ve sayfiye alanlarına gidenler de dâhil apartmanlarda bir boşalım olduğunu gözlemledik. Onların da ihtiyaçlarını giderme yönünde belediye olarak her türlü fedakârlığı yaptık. Yani sadece deprem bölgelerinde değil, burada da vatandaşlarımızla olan süreci yönetmek için fedakârca çalışmalar yaptık” şeklinde konuştu. Büyükkılıç, açıklamasında kentte misafir edilen depremzedelerin psikososyal başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarında yanlarında olduklarını belirterek, şöyle konuştu;

“Bu çalışmaların yanında misafirlerimizi hastaneler boyutunda, istirahat ettikleri kaldıkları yerler boyutunda değerlendirirken, onların da ihtiyaçlarının çeşitlenmeye başladığını, yavrularımızın kendine özgü ihtiyaçları, psikososyal içerikli destek faaliyetlerini de çok önemsiyoruz. Depremin üzerinde oluşturduğu gerek çocuklarımız gerek büyüklerimiz açısından hasarın farkındayız. Onları giderme yönünde, sadece maddi olarak değil, manevi, moral olarak da ne yapılması gerekiyorsa o ihtiyaçları karşılama, psikolojik, doktor desteği gibi sosyal içerikli çalışmaları yapıyoruz.”

Açıklamasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç, yardımları gerçekleştiren hayırseverlere teşekkür ederken, bu süreçte insanları yanlış mecralara sürükleyecek açıklamaların da yapılmaması çağrısını yineleyerek, “Bugüne kadar bu çalışmalarda bize desteğini esirgemeyen hayırsever hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm ekip, kurum ve kuruluşlarıyla bu yarayı sarma yolunda gayret gösteren bu milletimize minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz, birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın bereket olduğunu, yaraları sarmada ilaç olduğunu bir kez daha paylaşıyoruz. Milletimiz sağ olsun, var olsun” ifadesinde bulundu.