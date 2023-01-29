Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Kayseri Arkeoloji Müzesini ziyaret ederek, tarihi Kayseri Kalesine gelen vatandaşlarla sohbet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Kayseri Arkeoloji Müzesini ziyaret ederek, tarihi Kayseri Kalesine gelen vatandaşlarla sohbet etti.

Bir dizi ziyaret için memleketi Kayseride bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte Kayseri Arkeoloji Müzesini ziyaret etti. Arkeoloji Müzesi ve tarihi Kayseri Kalesi gezisinde Büykkılıç ve Akara Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu eşlik etti. Bakan Akar, müzede sergilenen eserleri ilgiyle incelerken İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, sergilenen eserlerle ilgili Büyükkılıç ve Akar ile beraberindekilere eserle ilgili bilgiler aktardı. Tarihi Kayseri kalesine gelen vatandaşların da ilgisi ile karşılaşan Başkan Büyükkılıç ve Bakan Akar, vatandaşlarla sohbet etti.

Büyükkılıç ve Akar tarihi kale içerisinde günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.