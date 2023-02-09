Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara yardımlarını sürdüren Karşıyaka Spor Kulübü’nde Başkan Turgay Büyükkarcı, teşekkür mesajı yayımladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara yardımlarını sürdüren Karşıyaka Spor Kulübü’nde Başkan Turgay Büyükkarcı, teşekkür mesajı yayımladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda depremzedeler için yardım çalışmalarına devam ediyor. Pınar Karşıyaka’nın oyuncuları yardım malzemelerini taşıyarak katkı verirken, Karşıyaka Spor Kulübü’nün Başkanı Turgay Büyükkarcı da felaketin acılarını bir nebze olsun hafifletebilmek için ilk günkü motivasyon ve çabayla çalışmayla çalıştıklarını dile getirdi. Büyükkarcı, "Üç günün sonunda 100. kamyonu da afet bölgesine yardımların ulaştırılması için gönderdik. Buna vesile olan; başta yardımsever Karşıyaka halkına, cefakar taraftarlarımıza, gönüllü arkadaşlarımıza, sporcularımıza, personelimize ve yöneticilerimize, lojistik, kumanya ve diğer tüm ihtiyaçlarımıza çok hızlı bir şekilde yanıt veren firmalarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Hepinize minnettarız. Bu felaketin acılarını bir nebze olsun hafifletebilmek için ilk günkü motivasyon ve çabayla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.