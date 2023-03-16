Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo, Tanzanya Büyükelçisi Yacoub Hassan Mohamed, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Djuma Kauzeni Rashidi ile beraberlerindeki heyetler, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesini ziyaret etti.

KTO Karatay Üniversitesi Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo, Tanzanya Büyükelçisi Yacoub Hassan Mohamed, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Djuma Kauzeni Rashidi ile beraberlerindeki heyetleri ağırladı. Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin her geçen gün geliştiğinin vurgulandığı görüşmede, eğitim alanında yapılacak iş birliklerinin önemine dikkat çekildi.

“Afrika Kıtasının küresel rolü, her geçen gün artmaktadır”

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Afrika ülkelerini çok önemsediklerini belirtti. Rektör Ortaç, “Zengin kaynakları, genç, dinamik nüfusu ve uluslararası arenada her geçen gün artan rolü ile Afrika kıtası, küresel anlamda önemli bir aktör haline gelmiştir. Siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra, Afrika ülkeleri ile sosyal ve kültürel ilişkilerin güçlenmesinde eğitim başta olmak üzere çeşitli unsurlar büyük bir önem arz etmektedir” dedi.

“KTO Karatay Üniversitesi Afrikalı öğrencilerin öncelikli tercihi haline geldi”

Afrikalı öğrencilerin yükseköğretimde öncelikli tercihlerinin KTO Karatay Üniversitesi olduğunun altını çizen Ortaç, “Afrika ülkeleri eğitim alanında gün geçtikçe ivme kazanmak ve bu alandaki başarılarını daha da ileriye taşımak için önemli çalışmalar yapmaktadır. Yaklaşık 65 ülkeden 600’e yakın uluslararası öğrenciye eğitim imkanı sunan üniversitemiz, çok kültürlü bir kampüs ortamına sahip. Afrika ülkelerindeki öğrencilerin yükseköğretim tercihlerinde KTO Karatay Üniversitesi her geçen gün daha fazla ön plana çıkıyor” şeklinde konuştu.

“İş birlikleri Afrika’nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak”

Konya’nın tarihi tecrübesinin, toplumsal, kültürel birikiminin, sahip olduğu eğitim imkanlarını Afrika ülkeleriyle paylaşılmasının önemine değinen Büyükelçiler, gerçekleştirilen karşılıklı iş birliklerinin Afrika’nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına da katkıda bulunacağına dikkat çekti. Konya’nın özellikle sosyal, ekonomik, tarihi ve kültürel birikimine değinen Büyükelçiler, Afrikalı öğrencilerin yükseköğretimleri için Türkiye’yi tercih ettiklerine değindi. Türkiye’de üniversite eğitimlerini almak istedikleri şehirlerin başında ise, Konya’nın da geldiğini belirten Büyükelçiler, Konya’da eğitim alan uluslararası öğrenci sayısının her geçen gün artmasında, şehrin sağladığı imkanlara vurgu yaptı. Afrikalı birçok öğrencinin KTO Karatay Üniversitesi’nde kendi evlerinin rahatlığında eğitim aldıklarından dolayı duydukları minnettarlığı ifade eden Büyükelçiler, öğrencilere verilen destekler için teşekkür etti.

Ziyaret, KTO Karatay Üniversitesi Genel Sekreteri Murat Ayvacı’nın Büyükelçilere gerçekleştirdiği sunumun ardından kampüs gezisi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.