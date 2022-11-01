SAMSUN (İHA) – Samsun’a gelen farklı ülkelerin büyükelçileri Ulaştırma Operasyonel Programı çerçevesinde Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle 329,6 milyon euroya tamamlanan Samsun – Kalın (Sivas) Demiryolu Hattı Modernizasyon Projesi’ni yerinde inceledi. Büyükelçiler tren ile Kavak’tan Samsun merkeze yolculuk yaptı.

SAMSUN (İHA) – Samsun’a gelen farklı ülkelerin büyükelçileri Ulaştırma Operasyonel Programı çerçevesinde Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle 329,6 milyon euroya tamamlanan Samsun – Kalın (Sivas) Demiryolu Hattı Modernizasyon Projesi’ni yerinde inceledi. Büyükelçiler tren ile Kavak’tan Samsun merkeze yolculuk yaptı.

Avrupa Birliği’nin, yapıldığı dönemde, kendi sınırları dışında finanse ettiği en yüksek meblağlı yapım projesi olma özelliğini de taşıyan Samsun-Kalın (SA-KA) projesi 2022 yılının Haziran ayında tamamlandı. Proje çerçevesinde hat üzerinde bulunan tüm tarihi köprüler, tüneller, alt yapı ve üst yapı yenilendi. Samsun’a bir dizi ziyaret ve açılış gerçekleştirmek için gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hollanda, Avusturya, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Letonya, Romanya, Litvanya, Hırvatistan, Çekya, İrlanda ve Portekiz büyükelçileri ise Samsun – Kalın (Sivas) Demiryolu Hattı Modernizasyon Projesi’ni yerinde inceleyerek Kavak ilçesinden Samsun merkeze yolculuk yaptı. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut yapımı tamamlanan hatlar üzerinde koştu. Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut bu hareketi ile bu yatırımın dinamik ve önemli olduğunun mesajını verdi.

Büyükelçi Landrut: "Bu hattın modernizasyonu ile birlikte büyük bir kapasite artışı da gerçekleşti"

Yolculuk sonrası açıklamalarda bulunan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Avrupa Birliği olarak aslında bu projenin bir parçası olmaktan çok büyük gurur duyuyoruz. Kalın-Samsun arasındaki tren hattının modernizasyon projesinin bir parçası olmaktan mutluyuz. Ama tabii ki başka projelerde de yer alıyoruz. Trenler yeşil dönüşüm açısından oldukça önemlidir. Emisyonu azaltıyorlar. Çünkü ulaşım sektörü aslında karbon emisyonlarının en fazla arttığı sektördür. Aynı zamanda bu hattın modernizasyonu ile birlikte büyük bir kapasite artışı da gerçekleşti. Günde 21 trenden 54 trene çıkmış durumdadır. Konfor, güvenlik ve bunun yanı sıra yeni sinyalizasyon sistemleri de olumlu katkıları arasında yer alıyor. Dolayısıyla bizim ulaştırma alanındaki iş birliğimiz açısından, çevre açısından, karbondioksit emisyonlarının düşürülmesi açısından gerçekten önemli bir unsurdur. Bu projelerden bir tanesini burada bitirdik ama başka bir büyük projenin uygulanması hala devam ediyor. İstanbul-Bulgaristan sınırı hattı bu projelerden bir tanesidir. Aynı zamanda trenlerin inşası rehabilitasyonu gibi projeler de var. Toplam bütçesi de oldukça fazla birkaç yüz milyon eurodur. Dolayısıyla ulaşım bizim Avrupa Birliği Türkiye arasındaki iş birliğinin çok önemli bir faktörü diyebiliriz. Ben bir de trenin yanında koşuyordum bunu özellikle bu değişimin ne kadar dinamik olduğunu ve gerçekten bu alana yatırımın ne kadar önemli olduğunu, buraya yatırım yapmamız gerektiğini vurgulamak için yaptım" dedi.

Yapılan işlemler

378 kilometre uzunluğundaki tek hat, Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle yapım tarihinden 83 yıl sonra yenilenmeye başlandı. Samsun Kalın Demiryolu projesinin 152,7 milyon avroluk kısmı Avrupa Birliği (AB) hibesi ile, 176,9 milyon avroluk kısmı ise Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarıyla finanse edildi. Avrupa Birliği’nin, yapıldığı dönemde, kendi sınırları dışında finanse ettiği en yüksek meblağlı yapım projesi olma özelliğini de taşıyan Samsun-Kalın projesi, Türkiye’nin gurur veren ve AB ile birlikte imza atılan projeler arasında yerini aldı. Hattın AB standartlarında ERTMS L1 sinyal sistemi ile donatılarak güvenlik ve kapasite artışı sağlandı. Ulaştırma Operasyonel Programı, Türkiye’deki tren alt yapısının güçlendirilmesi vizyonuyla başladığı projeyi 4,5 yılda bitirerek TCDD’ye devretti. 4 Mayıs 2020 tarihinde yük taşımacılığına, Haziran 2022 yılında ise yolcu taşımacılığına başladı. Samsun - Sivas arasında istasyon yolları ile birlikte toplam 431 kilometrelik demiryolu hattının tüm alt yapısı ve üst yapısı yenilendi. Toplam 207,55 kilometrelik zemin iyileştirme, 34,24 kilometre istinat duvarı ve 11,24 kilometre şev stabilizasyonu yapılarak heyelan, zemin oturmaları gibi alt yapı sorunları önlendi. Toplam 43 adet tarihi köprüden 17’sinde güçlendirme çalışması yaptı. Tarihi köprülerin tamamı restore edildi. Ayrıca tarihi olmayan 38 adet köprü yıkılarak yeniden inşa edildi. Mevcut 12 adet tünelde rehabilitasyon çalışması yapıldı. Demiryolu hattı üzerinde, 1 adet karayolu üstgeçidi, 6 adet yaya üstgeçidi ve 1 adet yaya altgeçidi inşa edildi. 29 adet yolcu platformu engelli insanların erişimini sağlayacak şekilde yenilendi. Kaplamaları yenilenen 121 adet hemzemin geçit, otomatik bariyerle sinyalizasyon sistemine entegre edildi. İstasyonlarda yolcu bilgilendirme ve anons sistemi kuruldu. Sinyalizasyon ve telekomünikasyon tesisleri kurulmuştur. Sivas’ta Kumanda Merkezinden yolcu ve yük trafiği yönetimi sağlandı.

Daha fazla yolcu taşıyacak

Yapımı tamamlanan proje ile Sivas, Tokat, Amasya ve Samsun illerinde 3 milyona yakın insan daha konforlu, ekonomik ve hızlı yolculuk yapabilecek. Hattın günlük tren kapasitesi 21’den 54’e, yıllık yolcu kapasitesi 95 milyondan 168 milyona, yük trafiği ise 657 milyon tondan 867 milyon tona çıkacak. Sinyalizasyon sistemi ve otomatik bariyerli geçitler sayesinde, demiryolu emniyeti oldukça yükselmiş ve taşıma kapasitesi iki katına çıktı.

Büyükelçilerin yolculuk programı toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.