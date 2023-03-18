Ziyarette; Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürü İrfan Korkmaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları İbrahim Evrim ile Ertan Liman da yer aldı.

Seçer, Japonya ile ilişkilerin daha çok geliştirilmesi temennisinde bulunarak, “Umut ediyorum bundan sonraki süreçte de Japon halkıyla ilişkilerimiz gayet düzeyli olur. Ekonomik, sosyal, siyasal ve çevrenin korunması gibi her alanda; Türkiye’de, Japonya’da toplumsal ve dünya barışının tesisi konusunda önemli deneyimlerimizi birbirimize aktarırız. Yine özellikle belediyemizin altyapı yatırımlarında önemli bir finans kaynağı olan JICA finans konusunda da çalışmalarımız olumlu neticelerle sonuçlanır. Bu konuda da Sayın Büyükelçinin bu ziyareti sırasında değerlendirme yapıp kendisinden bu anlamda belediyemiz adına da katkılarınızı beklerim” ifadelerini kullandı.

Seçer, 6 Şubat depreminden sonra Japonya Heyeti’nin bölgede yaptığı arama- kurtarma çalışmaları ve daha sonraki süreçteki faaliyetlerinden dolayı sonsuz şükranlarını iletti. Seçer, “Bundan sonraki süreçte de bölgenin tekrar imar edilmesi için mutlaka ülkemizin desteğe ihtiyacı var ve Japonya’nın da bu konuda, nasıl bugüne kadar desteğini esirgemediyse, bundan sonra da aynı duygularını esirgemeyeceğini umut ediyoruz. Japonya-Mersin ilişkileri birçok tarihsel olaya dayanıyor. Sayın Büyükelçi ile benim ilk görüşmem. Bunu bir başlangıç olarak kabul edip, bundan sonraki süreçte daha yoğun bir şekilde dostluğumuzun, ilişkilerimizin ve birbirimize katkılarımızın gelişmesi ve pekişmesi için çalışmalarımızı sürdürmemizde yarar var” dedi.

Seçer ayrıca hibe programlarına ilişkin de; “Japonya Büyükelçiliğimize bazı hibe programlarından Mersin’in yararlanması ile ilgili proje sunumlarımız var. Bunun da tarafınızca da desteklenmesini arzu ederiz. Ayrıca az önceki destek talebimi bir daha yinelemek istiyorum. Özellikle Mersin’in altyapı çalışmalarında İller Bankası koordinasyonu ile belediyelere aktarılan kredilerden faydalanmamız yönünde de Sayın Büyükelçi’nin katkılarını bekleriz” diye konuştu.

Suzuki, Türkiye’de yürütülecek olan pek çok çalışmada belediyelerle de işbirliğine açık olduklarını belirterek, bu dönemde afet bölgelerine ağırlık verdiklerini belirtti. Suzuki 11 Mart'ın Büyük Japonya Depremi'nin yıldönümü olduğunu ve ülkesinin yaşadığı bu deprem sonrasında Türkiye'nin de arama kurtarma çalışmalarına verdiği destek için minnettar olduklarını söyledi. Bu nedenle Türkiye'de meydana gelen depremleri sadece Türkiye'nin sorunu olarak görmediklerini belirten Büyükelçi Suzuki, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında Türkiye'ye destek olmak adına kendilerini sorumlu hissettiklerini ve deprem sonrası çalışmaları desteklediklerini ifade etti. Seçer depreme dayanıklı riskli yapıların yenilenmesi ve depreme dirençli hale getirilmesi konusunda önemli çalışmaları olacağını vurgulayarak bu konuda yoğun deprem yaşayan Japonya’nın deneyimlerinden faydalanmak istediklerini belirtti. Ayrıca yapılacak yeni projelerde önemli katkılar sunmalarını arzu ettiklerini de dile getirdi.

Türkiye için önemli bir günde gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı memnun olduğunu da ifade eden Büyükelçi Kazuhiro Suzuki, “Cumartesi günü olmasına rağmen nezaketle bizi karşıladığınız için teşekkür ederim. Bugün 18 Mart Çanakkale Savaşı’nın zafer günü olarak kutlandığını biliyorum. Böyle anlamlı ve önemli bir günde Mersin’i ziyaret edebildiğim için çok memnuniyet duyuyorum” dedi.

Geçtiğimiz yıl başlayan Rusya-Ukrayna savaşından dolayı yaşanan gelişmeler nedeniyle Mersin ziyaretini ertelemek zorunda kaldığını söyleyen Suzuki, “Ondan bir yıl sonra tam aynı günde ziyaret edebildiğim için çok memnunum. Japonya ve Türkiye arasında 1890yılında meydana gelen Ertuğrul Fırkateyni faciasına dayanan kadim bir dostluğumuz mevcuttur. Bunun için böyle anlamlı bir günde ziyaret yapacağımı düşünüyordum. Çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Görüşmede pandemi nedeni ile kesintiye uğrayan öğrenci değişim programlarının da daha aktif olarak sürdürülmesi yönünde Başkan Seçer ile Büyükelçi Suzuki arasında görüş birliğine varıldı. Ziyaret, heyetlerin birbirlerine hediye takdim etmesi ile sona erdi. Öte yandan Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri anısına Japonya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Refah Şehitleri Anıtı’na çelenk sunma törenine Japonya Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i temsilen Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Bedri Dursun katıldı.