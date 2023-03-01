Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye’ye daha fazla insani yardım sağlayacaklarını belirterek, “Özellikle yeniden yapılandırma, inşa konusunda ve bu konudaki ihtiyaçlar hakkında düşünmeliyiz” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye’ye daha fazla insani yardım sağlayacaklarını belirterek, “Özellikle yeniden yapılandırma, inşa konusunda ve bu konudaki ihtiyaçlar hakkında düşünmeliyiz” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Belçika’nın, Hatay Kırıkhan’da kurduğu sahra hastanesini ziyaret etti.

Büyükelçi Meyer-Landrut, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk halkına başsağlığı dileyerek, yıkıcı depremlerin herkesi ve kendisini çok üzdüğünü belirtti.

Kırıkhan ilçesinde kurulan sahra hastanesinin çok etkileyici ve profesyonel olduğunu ifade eden Meyer-Landrut, “Birçok AB üyesi devleti depremin ardından Türkiye’ye arama kurtarma ve sağlık ekipleri aracılığıyla destek verdi. Daha fazla insani yardım sağlayacağız. Ama insani yardımın ötesinde de düşünmemiz gerekiyor. Özellikle yeniden yapılandırma ve yeniden inşa konusunda ve bu konudaki ihtiyaçlar hakkında düşünmeliyiz” diye konuştu.

AB Komisyonu’nun dönem başkanı İsveç’le Mart ayının ikinci yarısında bir bağışçılar konferansı düzenleyeceğini kaydeden Meyer-Landrut, “Türkiye’ye destek olunacak. Türkiye, her zaman bizim desteğimize ve dayanışmamıza güvenebilir. Hem şimdi hem daha sonrasında” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Huynen de, Belçika’nın AB üyesi ülkelerce Türkiye’de 4 sahra hastanesinden birini kurduğunu, Türkiye’deki ulusal ve yerel tüm otoritelerle birlikte çalıştıklarını vurguladı.

Belçika’nın sahra hastanesine ek olarak 10 bin uyku tulumu bağışladığını da aktaran Huynen, “Bu depremler sonrasında Belçika için Türkiye’nin yanında durmak ve Türkiye’ye yardımcı olabilmek amacıyla AB dayanışmasına destek vermek çok önemli” şeklinde konuştu.

Kırıkhan’daki Belçika sahra hastanesinde görevli doktor Ruben Hausendonck de hastanenin ilk kurulduğu 16 Şubat’tan bu yana 2 bin hastayı tedavi ettiklerini ve şu ana kadar 5 çocuğun da burada dünyaya geldiğini aktardı.