Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’i makamında ziyaret etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ‘Cumhuriyetin 100. Yılında Türk-Macar İlişkileri Sempozyumu’na katılmak için ZBEÜ’ye gelen Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis’i makamında ağırladı.

Matis, öncesinde Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk-Macar Akademik ve Bilimsel İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Melek Çolak ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yücel Namal ile birlikte Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret etti.

Ardından Büyükelçi Matis ve Rektör Özölçer, Tahir Karauğuz Konferans Salonunda devam eden ‘Cumhuriyetin 100. Yılında Türk-Macar İlişkileri Sempozyumu’na katıldı. Sempozyumda konuşan Matis, böylesine anlamlı bir günde üniversitede olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, başta Rektör Özölçer olmak üzere sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ardından Rektör Özölçer’in makamına konuk edilen Matis, Rektör ile eğitim ve kültür üzerine sohbet etti. Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melih Geniş, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yücel Namal, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Yıldız, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk-Macar Akademik ve Bilimsel İş birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Melek Çolak da yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, Büyükelçi Matis’i üniversitede ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi adına üniversite olarak yapılması gereken her şeye açık ve hazır olduklarını aktardı.

Matis de Türk- Macar ilişkilerinin önemine vurgu yaparak misafirperverliğinden dolayı Özölçer’e teşekkürlerini arz etti.

Ziyaret anısına Rektör Özölçer Büyükelçi Matis’e asa ve resim tablosu takdim ederken, Matis ise Rektör Özölçer’e Macaristan’ın yöresel ürünlerinden takdim etti.

Yaklaşık yarım saat süren görüşme toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.