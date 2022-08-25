Yeşilçam filmlerinin sevilen şarkılarını seslendiren grup, Büyükçekmece’de yaşayan vatandaşlara nostaljik bir akşam yaşattı.

Yeşilçam filmlerinin sevilen şarkılarını seslendiren grup, Büyükçekmece’de yaşayan vatandaşlara nostaljik bir akşam yaşattı.

Büyükçekmece Belediyesi Tepecik Mahallesi Aşık Veysel Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen konsere sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu. Yeşilçam’ın eşsiz eserlerine dinleyiciler de zaman zaman eşlik etti.

Rıfat Ilgaz’ın unutulmaz eseri ’Hababam Sınıfı’ serisinin usta oyuncularından “Hayta İsmail” lakaplı Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve ‘’Bacaksız’’ lakaplı Tuncay Akça’nın kurduğu Yeşilçam Vokal Grubu Yeşilçam’ın birbirinden güzel şarkılarını seslendirerek dinleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı. Gençlerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği konserin sonunda sanatçılara Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına Büyükçekmece Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Nazan Karagözoğlu tarafından çiçek takdim edildi.