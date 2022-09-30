Büyükçekmece Belediyesi’nin ilçe genelinde düzenlediği interaktif çocuk etkinliklerine katılan minikler eğlenerek öğrenme şansı yakalıyor.

Büyükçekmece Belediyesi’nin ilçe genelinde düzenlediği interaktif çocuk etkinliklerine katılan minikler eğlenerek öğrenme şansı yakalıyor.

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Büyükçekmece’de interaktif çocuk etkinlikleri dahilinde çocuklar eğitici ve öğretici etkinlikler gerçekleştiriyor. Yüz boyama, masal dinleme gibi birbirinden keyifli etkinliklerin yanı sıra Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Tiyatro Topluluğu çocukları tiyatro ve pandomimle tanıştırdı. Etkinliklere katılan çocuklar keyifli anlar yaşayarak evlerine mutlu yüzlerle döndü.