Bu yıl 40’ıncısı düzenlenen "Edirne Ramazan Gezisi" kapsamında Büyükçekmeceli kadınlar Edirne’de bir araya geldi.

Büyükçekmece Belediyesi’nce bu yıl 40’ıncısı düzenlenen "Edirne Ramazan Gezisi" kapsamında Büyükçekmeceli kadınlar Edirne’de bir araya geldi. "Edirne Ramazan Gezisi" nde Büyükçekmeceli kadınlar Serhat Şehri Edirne’nin tarihi mekanlarını, ibadethanelerini ve müzelerini ziyaret etti.

Köprüleri taştan iki kent 40 yıldır buluşuyor

"Edirne Ramazan Gezisi" çerçevesinde Serhat Şehri Edirne 40’ıncı kez Büyükçekmeceli kadınları ağırladı. Geleneksel Ramazan ayı Edirne gezisi iftarı Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erçağ, Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyeleri Fatih Çınar, Kerem Ereke, Hakan Küçük ve Büyükçekmeceli kadınların katılımıyla gerçekleşti. "Edirne Ramazan Gezisi", iftar yemeğinin ardından kılınan teravih namazıyla sona erdi.

‘’Sizlerle bir arada olmak bizleri gururlandırdı’’

Geleneksel Ramazan ayı Edirne gezisi iftarına başka bir programı nedeniyle katılamayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, telefon bağlantısıyla katılarak Büyükçekmeceli kadınlara huzurlu ve bereketli bir Ramazan ayı geçirmelerini diledi. İftar yemeğinde sahnede konuşma yapan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erçağ, Büyükçekmeceli kadınlar ile bir arada olmaktan gurur duyduğunu belirterek şunları söyledi: ‘’Bugün 40 yıldır mütemadiyen sürdürdüğümüz bu kadim şehirdeki iftar programımızda sizlerle beraber olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hepiniz sefalar verdiniz. Ramazanın bolluğunu ve bereketini sizlerle paylaşmak, sizlerle bir arada olmak bizleri gururlandırdı. ‘’

‘’Daha 40 yıl inşallah bu geleneğimiz devam edecek’’

Geleneksel Ramazan ayı Edirne gezisi iftarına katılan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Büyükçekmeceli kadınları Edirne’ye her zaman beklediğini ifade ederek şöyle konuştu: ‘’Sizlerle birlikte burada olmak çok kıymetliydi. Ayaklarınıza sağlık. Daha 40 yıl inşallah bu geleneğimiz devam edecek. Her zaman bekliyoruz şehrimize.‘’