Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri Dünya Çocuk Hakları Günü’nde bir araya geldi. Kültürpark Kervansaray’da gerçekleşen etkinliğe Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün canlı bağlantıyla katıldı.

Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri Dünya Çocuk Hakları Günü’nde bir araya geldi. Kültürpark Kervansaray’da gerçekleşen etkinliğe Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün canlı bağlantıyla katıldı.

Dünya Çocuk Hakları Günü çerçevesinde Kültürpark Kervansaray’da düzenlenen etkinliğe katılım yoğun oldu. Etkinlikte çocuklar sosyal faaliyet hakkı, koruma hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, adalet hakkı, oyun hakkı, korunma hakkından ve dünya tarihinde çocuklarla ilgili yaşanan gelişmelerden söz ettiler. Düşüncelerini özgürce ifade eden çocuklar hep birlikte dünya çocuk hakları pankartını boyayarak Dünya Çocuk Hakları Gününe dikkat çektiler. Başka bir programı nedeniyle etkinliğe katılmayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, canlı bağlantı yoluyla bir konuşma yaptı. Başkan Akgün, Çocuk Hakları Günü’nde anlamlı bir projeye imza atan Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Meclisi’ni kutladı.