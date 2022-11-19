Büyükçekmece’de kısa süre önce evlendiği 49 yaşındaki karısını öldüren 73 yaşındaki şahıs aynı silahla intihar etmişti. Adamın cinayeti kadının 8 yaşındaki kızının yanında işlediği ortaya çıkarken, cenazeler ise Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Büyükçekmece’de kısa süre önce evlendiği 49 yaşındaki karısını öldüren 73 yaşındaki şahıs aynı silahla intihar etmişti. Adamın cinayeti kadının 8 yaşındaki kızının yanında işlediği ortaya çıkarken, cenazeler ise Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Olay, Fatih Mahallesi’nde öğle saatlerinde bir apartman dairesinde yaşandı. İddiaya göre, 73 yaşındaki Hüseyin Karabulut, kısa süre önce evlendiği 49 yaşındaki Nurten Karabulut ile tartıştıktan sonra silahla önce kadını vurup öldürdü, ardından da intihar etti. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kapı açılmayınca kırıp içeriye girdi. Odada önce çocuğu gören polis, kadının ve adamın kanlar içindeki cansız bedenlerini buldu. Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaparken savcılık ise konuyla ilgili soruşturma başlattı. Karabulut çiftinin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.