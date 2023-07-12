Büyükçekmece Belediyesi Yaz Spor Okulu bu yıl da görkemli bir törenle açıldı. Atatürk Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen açılış törenine ilk etapta kayıtlarını tamamlayan 2 bin 500 öğrenci ve velileri katıldı.

Büyükçekmece Belediyesi Yaz Spor Okulu bu yıl da görkemli bir törenle açıldı. Büyükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri bünyesinde açılan yaz spor okulu bu yıl uzman antrenörler nezaretinde 22 spor branşında faaliyet gösterecek. Kurslara ilk etapta 5 - 18 yaş aralığında 2 bin 500 öğrenci kayıt yaptırdı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün katılımıyla gerçekleşen yaz spor okulları açılış töreni öğrencilerin renkli gösterileri ile adeta bir şölene dönüştü. Spor branşlarının oluşturdukları istasyonları tek tek ziyaret eden Başkan Akgün, öğrencilerle birlikte spor yaptı.

“10 tane çocuk eğitim merkezi olacak”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2 bin 500 öğrencinin kayıtlarını tamamladığını belirterek şunları söyledi: “Spor eğitimi dışında diğer alanlarda da normal eğitimlerimiz var. Kültürel etkinlikler, çocukların eğitimlerinin pekiştirilmesi için Halk Akademi’mizin gücünü, imkanlarını olabildiğine artırmaya çalıştık. Bu sene toplam 7 tane anaokulumuz, çocuk eğitim merkezimiz Büyükçekmece ailemizin yavrularının emrinde olacak. Daha sonra 3 tane daha ilave olacak ve 2024’ün başından itibaren 10 çocuk eğitim merkezimiz olacak. Anaokulu anlamında da çocuklarımızın erkenden eğitim hayatına başlamalarına katkı sağlayacağız. Sağlamaya devam edeceğiz. Bugün de yaz spor okulumuzun açılışını yapıyoruz. 22 branşta 2 bin 500 çocuğumuz spor etiğimi alacak. Eğitimleri veren arkadaşlarımın tamamı akademi mezunu. Yetişmiş spor öğretmenleri. Dolayısıyla buraya çocuklarınız getirip, teslim ettiğiniz zaman kimlerin eline teslim ettiğinizi de bilmeniz lazım ve esas olan da budur. Hem çocuklarımıza hem öğretmenlerimize hem de siz kıymetli Büyükçekmece ailemin velilerine başarılar diliyorum.”

“Üniversite kurslarımız ücretsiz”

Başkan Akgün Büyükçekmece Belediyesi’nin üniversiteye hazırlık kurslarında da nitelikli eğitim verildiğini belirterek; “Çok büyük paralar veriyorsunuz diğer taraflara. Bizim kurslarımızda para ödemiyorsunuz. Büyükçekmece Belediyesi’nin eğitim konusunda hem ilk, orta, lise hem de üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için kurslarımızda herhangi bir ücret alınmamaktadır ve hepinizi bütün bu anlamda ihtiyacı olan çocuklarımızı, gençlerimizi belediyenin kurslarına davet ediyorum” diye konuştu.