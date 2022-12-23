Büyükçekmece’de iki katlı bir villaya yapılan baskında 1 kişi gözaltına alınırken 5 adet tabanca, mermiler, av tüfeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Büyükçekmece’de iki katlı bir villaya yapılan baskında 1 kişi gözaltına alınırken 5 adet tabanca, mermiler, av tüfeği ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kumburgaz Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre polisin bir süredir takipte olduğu villa tipi eve şüpheli şahıslar girip çıktı. Araştırmasını derinleştiren Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, eve baskın düzenledi. Baskında bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ekiplerin evde yaptığı araştırmada ise 5 adet tabanca, bir adet av tüfeği, mermileri ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca polis ekipleri, çalıntı olduğunu düşündüğü motosiklet, jeneratör, elektrikli testere ve birçok ürüne de el koydu. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ekiplerin olayla ilgili araştırmaları ise devam ediyor.