Büyükçekmece’de Cumhuriyet’in 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen kortejde vatandaşlar ellerinde bayraklarla yürüyüş gerçekleştirdi. Büyükçekmeceliler kortej sonrasında sahne alan ünlü sanatçı Erol Evgin’in şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

Büyükçekmece Belediyesi öncülüğünde ilçe de Cumhuriyetin 100. yılı renkli ve coşkulu etkinliklerle kutlandı. Kortej yürüyüşüne katılan vatandaşlar, Büyükçekmece Albatros sahili açıklarında düzenlenen havai fişek gösterisini izledi. Daha sonra Kent Meydanı’nda toplanan kalabalık Erol Evgin konseri ile doyasıya eğlenerek Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünü kutladı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde bu akşam yaklaşık 30 bin kişilik halk yürüyüşüyle Büyükçekmece kordon boyundan kent meydanına ulaştık, şimdi ise Erol Evgin konseri başlayacak. Cumhuriyetin bize bahşetmiş olduğu güzel bir ödül aldık, 86 Ülkenin oy birliğiyle 24 Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat festivali dünyanın en iyi festivaline layık görüldü. Bu Cumhuriyetimizin eseridir ve onu hakiki sahibi gençlerimize teslim ettik. Cumhuriyetimizi kurup bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını şükranla minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizi yükseltmek için onu demokrasiyle taçlandırmak için daha çok çalışacağız daha çok çalışacağız daha çok çalışacağız. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı Türk milleti ve Ulusumuza Kutlu olsun daha nice 100 yıllara” şeklinde konuştu.