Kahramanmaraş merkezli 10 kenti derinden etkileyen depremlerin ardından tüm yurtta olduğu olduğu gibi Büyükçekmece halkı da “Tek Yürek” oldu.

Kahramanmaraş merkezli 10 kenti derinden etkileyen depremlerin ardından tüm yurtta olduğu olduğu gibi Büyükçekmece halkı da “Tek Yürek” oldu.

Deprem günü bölgesine 17 tır yardım malzemesi gönderen Büyükçekmece Belediyesi, bölgeden gelen talepler üzerine depremzedelerin ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanabilmesi için gece gündüz aralıksız çalışıyor.

6 noktadan yardımlar toplanıyor

Türkiye’yi derinden üzen depremin yaralarının sarılması için tek yürek olan Büyükçekmece halkı, hem bölgeye gönderilecek yardımın tedariki aşamasında, hem de yardım malzemelerinin sevki konusunda gece gündüz demeden çalışıyor. Büyükçekmece Belediyesi’nce ilçenin 6 farklı noktasında oluşturulan Deprem Yardım Kabul Merkezleri’nde toplanan yardımlar TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde tasnif ediliyor. Battaniye, kışlık giysi, bot, çocuk bezi, biberon, bebek maması, kuru gıda, ısıtıcı, uyku tulumu, tıbbi sarf malzemesi ve hijyen malzemelerinden oluşan yardımlar yine belediye ekipleri ve gönüllü vatandaşların katkılarıyla paketlenerek tırlara yükleniyor

BAKUT 12 vatandaşı enkazdan canlı çıkardı

Büyükçekmece Belediyesi, her biri günde 15 bin kişiye 3 çeşit sıcak yemek üretebilecek 2 mutfak adet takımını Hatay’a iline gönderdi. Deprem bölgesine giden ilk arama kurtarma ekipleri arasında yer alan Büyükçekmece Belediyesi Arama Kurtarma ekibi (BAKUT) bölgede çalışmalarını sürdürürken bugüne kadar 12 vatandaşımızı enkazdan canlı çıkarmayı başardı. Hatay’a 8 adet iş makinası, 3 adet arama kurtarma aracı ve 1 ambulans gönderildi. Ayrıca arama kurtarma çalışmalara destek verilmesi için de 10’u teknik personel olmak üzere 50 personel bölgeye sevk edildi.

“Halkımızın duyarlılığı takdire şayan”

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, deprem bölgesine yapılan yardımlar konusunda şu açıklamayı yaptı:

“Büyükçekmece halkı tek yürek. Deprem bölgesine yardım yapmaya devam ediyor. 17 tır insani yardım deprem bölgesine ulaştı. Bugün iki seyyar mutfağımızdan birincisi mutfağa çıkıyor. Aynı anda 15 bin vatandaşımıza üç çeşit yemek çıkartacak. Sıcak yemek çıkartacak. Vatandaş seferberlik içerisinde. Arkadaki malzemeleri görüyorsunuz. Her türlü gıda maddesini, giyim maddesini, her türlü insani malzemeyi belediyemize, TÜYAP Fuar Merkezi’nde oluşturmuş olduğumuz bu yardım kabul merkezine getiriyor. Gönüllüler bunları tasnif ediyor ve tırlarla deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gönderiyoruz. Vatandaşımıza, milletimize, Büyükçekmece ailemize şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın duyarlılığı takdire şayan. Bin yılda, bin 500 yılda meydana gelen depremi, bir felaketi yaşıyoruz. Allah bu tip depremlerden memleketimizi, milletimizi korusun. Kaybettiğimiz binlerce insanımıza Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemize, milletimize baş sağlığı diliyorum. Şu anda hala göçük altında çıkartılmasını bekleyen, hala umutlarımızın devam ettiği şu saatlerde Allah çalışanların hepsine yardım etsin. Başımız sağ olsun. Ülkemizin başı sağ olsun.”