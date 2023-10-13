Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi bünyesinde devam eden üniversiteye hazırlık kurslarına katılan öğrencilerin üniversiteye hazırlık kitapları Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından dağıtıldı.

Büyükçekmece Belediyesi’nin üniversite sınavlarına girecek öğrenciler için 9 ayrı branş ve 3 grup halinde ücretsiz olarak verdiği kurslar yüzlerce öğrencinin eğitimine büyük katkı sağlıyor. Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Muazzez İlmiye Çığ Eğitim Merkezi’nde yüzlerce öğrenciye üniversite hazırlık kursları ücretsiz olarak veriliyor. Eşit Ağırlık, Sayısal ve TYT gruplarında toplam 9 farklı branşta konusunda uzman öğretmenler tarafından verilen kurslar büyük ilgi görüyor. Zaman zaman öğrencilerle bir araya gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, üniversite heyecanı yaşayan gençlerin hazırlık kitaplarını da bizzat kendisi dağıttı.

“Kendinizi geleceğe hazırlayacaksınız”

İletişim ve internet çağında olunduğunu hatırlatan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Hepinizin elinizde bir telefon var. Bu akıllı telefonu iyi kullanırsanız çok faydası var. Bilgiye ulaşmak bakımından kullanın. Bilginin doğru olup olmadığını kontrol edin. Biz sizlere, diğer bölgelerdeki arkadaşlarımıza imkanlarımız ölçüsünde hayatınızın, geleceğiniz ile ilgili üniversite imtihanlarıyla, DGS ile diğer okul hayatınızdaki ortaokul, lise hayatındaki imtihanlar ile ilgili yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunları iyi değerlendireceğinize inancımız tam. Sizler için bir gençlik merkezi açıyoruz. Burası da yine etüt merkezi olacak, kütüphanesi olacak. Okula gidenler, eğitim alanlar, üniversite hazırlığına gidenler ve lise, ortaokul, LGS imtihanlarına hazırlananlar için güzel bir çalışma üssü olacak. Öğretmenlerinizden ve bugün dağıtılan hazırlık kitaplarından da mutlaka istifade edeceksiniz. Kendinizi geleceğe hazırlayacaksınız. Biz de siz geleceğimizin olan siz gençler için elimizden gelenin fazlasını yapacağız” dedi.