Büyükçekmece’de trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücü polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye bin 387 TL idari trafik cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada “İstanbul Büyükçekmece’de tehlikeli hareketler” başlığı ile yayılan video ile ilgili inceleme başlattı. Araç sürücüsü olduğu tespit edilen zanlı E.S.Ö. polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye "trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme" maddesinden 951 TL, "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmenlikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" maddesinden 436 TL olmak üzere toplamda bin 387 TL idari trafik cezası uygulandı.