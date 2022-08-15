Büyükçekmece’de trafik magandaları, düğün konvoyu ile yolu kapatıp damadın etrafında “drift” yaptı. Yaşanan o anları ise şahıslar yine kendileri kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Büyükçekmece’de trafik magandaları, düğün konvoyu ile yolu kapatıp damadın etrafında “drift” yaptı. Yaşanan o anları ise şahıslar yine kendileri kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Van’da 2 kilo 934 gram metamfetamin ele geçirildi Van’da 2 kilo 934 gram metamfetamin ele geçirildi

Olay dün 19 Mayıs Mahallesi’nde yaşandı. Düğün konvoyuna yapan şahıslar, yolda akan trafiği durdurdu. Damadı ortaya alan bir şoför ise etrafında drift yaptı. Yaşanan o anları yine şahıslar kendileri kaydedip sosyal medya hesaplarında yayınladılar. Görüntülerde, yolda oluşan trafikte görüldü.