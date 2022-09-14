Büyükçekmece’de polis ekipleri tarafından eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla okul çevrelerinde, şüpheli şahıslara, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına yönelik denetim uygulaması yapıldı.

Büyükçekmece’de polis ekipleri tarafından eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla okul çevrelerinde, şüpheli şahıslara, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına yönelik denetim uygulaması yapıldı.

Kağıthane’de, otomobil içerisinde kadına şiddet kamerada Kağıthane’de, otomobil içerisinde kadına şiddet kamerada

Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul Büyükçekmece’de dahil olmak üzere pek çok ilçede İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, koordinesinde ve Büyükçekmece Çocuk Büro Amirliği ekipleri okul çevrelerinde şüpheli şahıslara, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına, park ve bahçelere yönelik denetim uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada okul servis araçları, hususi araçlar, ve yayalar aranarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.