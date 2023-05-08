Büyükçekmece’de beklenen büyük İstanbul depremine hazırlık çerçevesinde başlatılan kentsel dönüşüm projesi hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde 28 dairenin daha yıkımına başlanılırken, alanda incelemelerde bulunana Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çünkü bizler Marmara depreminin adım adım yaklaştığını biliyoruz” diyerek yıkımların önemine vurgu yaptı.

İstanbul’da beklenen büyük Marmara depremi çerçevesinde Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandırıldı. Atatürk Mahallesi’nde riskli olduğu tespit edilen 28 dairenin yıkım çalışmaları başladı.

Yapılan çalışmaları yerinde incelemek için yıkım alanına gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “ Büyükçekmece’de kevntsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çünkü bizler Marmara depreminin adım adım yaklaştığını biliyoruz. Özellikle bilim insanlarının tespitleri büyük Marmara depreminin 2030’lu yıllarda olacağına işaret ediyor. Bizler vatandaş, belediye ve müteahhit üçgeninde 2000 yılı öncesi yapılan yapıları tespit edip, muhtemel bir depremde yıkılma tehlikesi olan yapıların, yıkım çalışmalarını hızlandırma kararı aldık. Bilindiği üzere bulunduğumuz şehir merkezi düz bir arazidir. Dolayısıyla sıvılaşmaya çok müsaittir. Bu nedenle Fatih Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Atatürk Mahallesi’nin bir kısmını kapsayan bölgede çalışmalarımıza başladık” dedi.