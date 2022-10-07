Büyükçekmece’de aralarında ilişki olduğu iddia edilen Adalet Bike ve Gökhan Denli’nin öldürülmesine mahkeme heyeti bugün trafiği durdurarak Büyükçekmece E-5 Karayolunda keşif yaptı.

Büyükçekmece’de aralarında ilişki olduğu iddia edilen Adalet Bike ve Gökhan Denli’nin öldürülmesine mahkeme heyeti bugün trafiği durdurarak Büyükçekmece E-5 Karayolunda keşif yaptı.

Büyükçekmece’de aralarında ilişki olduğu iddia edilen Adalet Bike ve Gökhan Denli’nin öldürülmesi olayına ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edilen duruşmada mahkeme heyeti olay yerinde keşif yapılması kararı vermişti. Bugün çıkan karar gereği mahkeme heyeti Bike’nin öldüğü Fatih Mahallesi E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde keşif yaptı. Heyetin keşif yaptığı yerde yol trafiğe kapatıldı. Fotoğraflama yapıldı. Heyetin keşfi bittikten sonra ise yol tekrar trafiğe açıldı.

Olay, 21 Haziran 2021’de Büyükçekmece’de meydana gelmişti. Adalet Bike’nin yanında oturan Gökhan Denli’yi Büyükçekmece’de bir parktaki bankta bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şahıslar, Adalet Bike’yi ise eve götürmek üzere bir otomobile bindirmişti. Sonra Fatih Mahallesi E-5’te araçtan düşen kadın, arkadan gelen Fırat Bike’nin kullandığı Jaguar marka arabanın altında kalarak hayatını kaybetmişti.