Büyükçekmece’de Geçmişten günümüze eğitim tarihine ışık tutan ’Eğitim Tarihimizden Kesitler Sergisi’’ sanatseverlerle buluştu.

Büyükçekmece’de geçmişten günümüze eğitim tarihine ışık tutan Haluk Perk Vakfı Koleksiyonu’ndan özel bir seçkiyle hazırlanan ‘’Eğitim Tarihimizden Kesitler Sergisi’’ sanatseverlerle buluştu. Kültürpark- Kervansaray’da Büyükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanları Bayram Ali Üner, Hüseyin Avni Sandıkçı, Haluk Perk Vakfı Başkan Yardımcısı Dağhan Perk, Büyükçekmece Emekli Öğretmenler Derneği Başkanı Süheyla Ercan ve çok sayıda öğretmenin açılışını gerçekleştirdiği sergi yoğun ilgi gördü. Sergi açılışının ardından Büyükçekmece Emekli Öğretmenler Derneği oratoryosu ve Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi eğitmenlerinin muhteşem Öğretmenler Günü konseri gerçekleşti.

Öğretmenler Günü coşkuyla kutlandı

Büyükçekmece Belediyesi, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Cumhuriyetin ışığı öğretmenleri onurlandırmak için Öğretmenler Günü’nü ilçede çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutladı. Kültürpark- Kervansaray’da gerçekleşen sergi açılışı ve Öğretmenler Günü konseri finalinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına Haluk Perk Vakfı Başkan Yardımcısı Dağhan Perk’e, Büyükçekmece Emekli Öğretmenler Derneği’ne, Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi eğitmenlerine, Büyükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanları Bayram Ali Üner ve Hüseyin Avni Sandıkçı tarafından çiçek takdim edildi.

‘’Eğitim Tarihimizden Kesitler Sergisi’’ Kültürpark- Kervansaray’da 30 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilir.