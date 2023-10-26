Büyükçekmece’de Cumhuriyetin 100 yıllık yolculuğunu seçilmiş eserlerden oluşan özel koleksiyonla bir araya getiren ‘’Cumhuriyetimizin 100.Yılı Sergisi’’ açıldı.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını birbirinden anlamlı ve coşkulu etkinliklerle kutlamaya hazırlanan Büyükçekmece Belediyesi bu kapsamda çok özel bir sergiyi törenle açtı. Kültürpark- Kervansaray’da serginin açılışını Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu, Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi eğitmenleri ve kursiyerleri gerçekleştirdi. Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel açılan sergi 31 Ekim tarihine kadar ziyarete açık kalacak.

"Atatürk’ün izinden gitmekten çok mutluyum"

Cumhuriyetimizin 100.Yılı Sergisi’nde minyatür, rölyef, porselen boyama, resim, seramik kaplama, ahşap yakma sanatına ait birçok özel ve el işçiliğiyle hazırlanan eserler yoğun ilgi gördü. Cumhuriyetin 100’üncü yılında eserlerini sergileyen Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi eğitmenleri gurur duyduklarını belirterek duygularını şöyle dile getirdi;

Atatürk’ün izinden gitmekten çok mutlu olduğunu belirten Selcan Kalaylar, ‘’Büyükçekmece Belediyesi’nde gönüllü ahşap yakma eğitmeniyim. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı ile ilgili bir sergimiz var. Benim de ahşap yakma eserlerim var burada. Türk olmaktan, Atatürk’ün izinden gitmekten çok mutluyum” diye konuştu.

Sergide bulunmaktan mulu olduğunu dile getiren Esin Deniz, 100’üncü yılımızda 100’üncü yıl Sergisi’nde bulunmak çok gurur verici. Bütün arkadaşlarımız ile beraber hazırlandık. Ben de Atatürk’ün milli mücadeleye başladığı bu ilk adımı resmetmek istedim. Buradaki mavi de sonsuz özgürlüğü temsil ediyor.’’

Muammer Kırmızıgül: "Yakma resim sanatçısıyım. 100’üncü yıl Sergisi’ne özel katılmış bulunuyorum burada. 100’üncü yıl anısına özel çalışmalar yaptım. Onları sergiliyorum. 100’üncü yılı yaşamak bile benim için bir gurur kaynağıdır. Umarım bizden sonrakiler nice 100 yılı Türkiye Cumhuriyeti olarak yaşarlar.’’