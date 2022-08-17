Büyükçekmece Ulus Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde 11 yaşındaki Fatih Aslan bisikletliyle seyir halindeyken TIR’ın altında kaldı. Ayağı kopan Aslan’ın hastanedeki tedavisi devam ederken olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde çocuğun bisikletle giderken TIR’ın yanından geçmeye çalışması ve sonrasında aracın altında kalması görülüyor.

Piyasa değeri 300 bin TL olan kaçak elektronik ürünler ele geçirildi

Piyasa değeri 300 bin TL olan kaçak elektronik ürünler ele geçirildi

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