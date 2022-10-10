Büyükçekmece Belediyesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi iş birliğiyle başlayan "Arı Yetiştiriciliği" eğitimlerini bitirdi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Devrim Oskay’ın eğitmenliğinde eğitimler 9 hafta sürdü. Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu’nda 9 hafta süren eğitimlere katılım yoğun oldu. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Devrim Oskay’ın eğitmenliğinde "Arı Yetiştiriciliği" eğitimi teorik ve pratik derslerden sonra sertifika sınavıyla tamamlandı. Eğitimin bitiminde Büyükçekmece Belediye Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Muzaffer Cive, Dr. Öğretim Üyesi Devrim Oskay’a çiçek takdim etti.

Küçükçekmece Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi

Küçükçekmece Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi

Büyükçekmece Belediyesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi iş birliğiyle başlayan "Arı Yetiştiriciliği" eğitimleri tamamlandı.

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