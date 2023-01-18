Büyükçekmece’de alkol aldıktan sonra direksiyona geçen sürücü, araçlara çarparak durabildi. Çarptığı araçlar kullanılamaz hale gelirken yaralanan sürücü gözaltına alındı.

Büyükçekmece’de alkol aldıktan sonra direksiyona geçen sürücü, araçlara çarparak durabildi. Çarptığı araçlar kullanılamaz hale gelirken yaralanan sürücü gözaltına alındı.

Olay, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi Anafartalar Caddesi’nde 16 Ocak günü saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. isimli şahıs alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçti. Yolda seyir halinde olan C.A. bir anda cadde üzerinde bulunan bir araca çarparak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü daha sonra art arda 4 araca daha çarptı ve yaralandı. Yaralanan sürücü C.A. vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

200 promil alkollü çıktı

C.A. isimli şahıs, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şahsın yapılan alkol testlerinde ise 200 promil alkollü olduğu anlaşıldı. C.A. ifadesi alındıktan sonra ehliyetine el konuldu. Cadde üzerinde alkollü sürücünün çarptığı biri servis minibüsü olmak üzere toplam 5 araçta maddi hasar oluşurken, kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.