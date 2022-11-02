Büyükçekmece’de ters yönden gelen araca çarpmamak için direksiyonu kıran alkollü sürücü kaldırıma çıkarak, bir dükkanın tabelasını devirdi. Devrilen tabelanın üstlerine düştüğü iki kişi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Büyükçekmece’de ters yönden gelen araca çarpmamak için direksiyonu kıran alkollü sürücü kaldırıma çıkarak, bir dükkanın tabelasını devirdi. Devrilen tabelanın üstlerine düştüğü iki kişi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Soydan sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü sürücü ters yönden gelen araca çarpmamak için direksiyonunu kaldırıma doğru kırdı. Bu sırada yol kenarındaki dükkanın önünde bekleyen market sahibi ve ailesinin üstüne otomobilin çarptığı tabela devrildi. Tabelanın üstüne devrildiği iki kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Yaralananlar kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.

Sürücüyü değiştirmeye çalıştılar

Kaza sonrası olay yerinden giden ve alkollü olan sürücünün yakını, cezayı hafifletmek için olay yerine geri gelerek direksiyona geçmeye çalıştı. Bunu gören çevredeki vatandaşlar, sürücünün değiştirilmesine tepki gösterdi. Taraflar arasında kısa süreli arbede ve kavga yaşandı. Market sahibi olay sonrası karakola giderek şikayetçi oldu.

Yaşanan olay ile ilgili konuşan market sahibi Güner Erkan, “Akşam saatlerinde ters yöne giren araç, karşı taraftan gelen araba sebebiyle kaldırıma çarptı. Market tabelası düştü. Eşim ve çocuğum da buradaydı. 2 kişi yaralandı. Hastaneye ve polise gittik. Sürücü alkollüydü. Olay sonrası arbede yaşandı. Sürücüyü değiştirip başka yerine başka birini geçirmeye çalışıyorlardı. Polisler alıp götürdü. Yaralıların durumu iyi” dedi.

Yaşanan anlar kamerada

Yaşanan kaza anı ve olay sonrasındaki kavga anı hem güvenlik kamerası hem de cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde sürücünün yolun kenarına çıkması, market tabelası ve ağacı devirmesi ile olay sonrası taraflar arasında arbede yaşandığı görülüyor.