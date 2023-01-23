Büyükçekmece’de bir alışveriş merkezinin teras katına çıkarak atlayan 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Genç kızın intihar nedeni henüz bilinmezken cansız bedeniyse morga kaldırıldı.

Büyükçekmece’de bir alışveriş merkezinin teras katına çıkarak atlayan 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Genç kızın intihar nedeni henüz bilinmezken cansız bedeniyse morga kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Büyükçekmece Fatih Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Sultan Altınışık isimli genç kız, bilinmeyen bir nedenden dolayı alışveriş merkezinin terasından atlayarak intihar etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Altınışık’ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri gelerek çalışma yaptı. İncelemeler sonrası Sultan Altınışık’ın cansız bedeni morga götürüldü.