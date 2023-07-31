Büyükçekmece’de düzenlenen 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin en önemli sergilerinden olan Tenzile Güler’in "Nazif’in Düğmeleri" ve Türkiye’nin Dünyaca tanınmış müzisyenlerinden olan Okay Temiz’in “Ritmin 100’ü Enstrüman" sergileri sanatseverlerle buluştu.

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi İbrahim Çallı Salonu’nda Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Festival Komitesi Başkanı Dr. Hasan Akgün, FIDAF 2. Başkanı ve Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu ve 100 ülkeden gelen kültür ve sanat elçilerinin açılışlarını gerçekleştirdiği sergilere sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu.

Bu yıl 24’üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde anlamlı bir sergi daha kapılarını açtı. Koleksiyoner ve Yazar Tenzile Güler’in iki çocuğun Haşim ve Nazif’in dram dolu hayatın öyküsünün izlerini taşıyan, aile yadigarı düğme koleksiyonundan oluşan "Nazif’in Düğmeleri" sergisi hikayesi ile de büyük ilgi gördü. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e sergiyi gezerek sergilenen düğmelerin anlamı ve nasıl toplandığı konusunda bilgi aldı. Başkan Akgün, Nazif’in düğmeleri isimli serginin Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin ruhuna uyan çok anlamlı bir sergi olduğunu ve sergideki düğmelerin bir kültürü yansıttığını belirterek, serginin mutlaka gezilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Akgün, festivale verdiği katkıdan dolayı Tenzile Güler’e teşekkür plaketi takdim etti.

Dünyanın dört bir köşesinden enstrümanlar da sergilendi

Türk Müzik tarihinin yaşayan efsanesi ve caz müziğin öncülerinden Okay Temiz’in Avrupa, Amerika, Afrika ve Hindistan gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden topladığı ve kendi yaptığı birbirinden ilginç enstrümanların sergisi Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Festival Komitesi Başkanı Dr. Hasan Akgün, FIDAF 2. Başkanı ve Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu tarafından açıldı. Başkan Akgün, Okay Temiz’in Türkiye’nin çok önemli ve yeri doldurulamaz sanatçıların biri olduğunu söyleyerek. Sanatçıya festivale katkısından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Okay Temiz sergi açılışına katılan sanatseverlere sergide yer verdiği enstrümanlarını tek tek tanıtarak vurmalı ve üflemeli çalgılarla unutulmayacak bir performans sergiledi.