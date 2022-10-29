Büyükçekmece’de Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılı düzenlenen törenle kutlandı. Törenin ardından Altınköprü Halk Dansları Grubu öğrencileri folklor gösterisi gerçekleştirdi.

Büyükçekmece’de Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılı düzenlenen törenle kutlandı. Törenin ardından Altınköprü Halk Dansları Grubu öğrencileri folklor gösterisi gerçekleştirdi.

Büyükçekmece’de Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılı bir dizi etkinlikle kutlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen kutlamalara İlçe Kaymakamı Ali İkram Tuna, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Garnizon Komutanı Albay Turan Akdemir’in yanı sıra ilçe protokolü, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna ve Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün törene katılanları selamladı. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Ali İkram Tuna’nın konuşmasının ardından Büyükçekmece Belediyesi Altınköprü Halk Dansları Grubu öğrencilerinin folklor gösterisi gerçekleşti. Günün anlam ve önemine yönelik olarak öğrencilerin okudukları şiirlerin ardından törene katılan okullar bando eşliğinde protokolü selamlamasının ardından tören son buldu.