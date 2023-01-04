Büyükçekmece’de 18 mahallede 200’den fazla sokak ve caddede asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Büyükçekmece’de 18 mahallede 200’den fazla sokak ve caddede asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Büyükçekmece genelinde sürdürülen yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları ilçenin çehresini değiştirirken, yeni yollar da yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Daire Başkanlığı ve Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan olumsuz mevsim şartlarından etkilenen yolların onarım ve asfaltlama işlerini sürdürürken bir yandan da bölge ulaşımında önemli katkı sağlayacak yeni yolları ilçeye kazandırdı. Bölge halkına rahat ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlamak amacıyla Büyükçekmece genelinde sürdürülen asfaltlama çalışmaları bu yıl rekor düzeye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışıldı

Yaz mevsimi başından bu yana Dizdariye, Çakmaklı, Celaliye, Hürriyet, Cumhuriyet, Muratçeşme, Kamiloba, Kumburgaz, Türkoba, Pınartepe, Alkent 2000, Bahçelievler, Ekinoba, Güzelce, Mimaroba, Mimarsinan, Ulus ve Yenimahalle mahallelerinde ihtiyaç duyulan 200’ün üzerinde cadde ve sokakta yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışması yapan Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılının sonunda çalışmalarını tamamladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Daire Başkanlığı ekipleri de Büyükçekmece’nin farklı bölgelerde ilçe belediyesi ile koordineli bir çalışma yürüttü.

Bölge ulaşımına alternatif güzergahlar kazandırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle asfaltlama çalışması yapılan Güzeltepe Caddesi ise hem bölgede ki okullara daha kısa sürede güvenli ulaşım hizmeti verecek hem de Hadımköy - TEM bağlantı yolunu kullanmak isteyenler için alternatif güzergah olacak. Bölge ulaşımına önemli bir katkı sağlayacak olan bin 350 metrelik Güzeltepe Caddesi, MEV Koleji ve Alman Lisesi gibi okullara daha kısa zamanda daha güvenli ulaşım hizmeti verecek. Cadde aynı zamanda da TEM - Hadımköy bağlantı yoluna çıkmak isteyenler için de alternatif bir güzergah olacak.

“Büyükşehir Belediye’mize ve belediyemiz ekiplerine teşekkür ediyorum”

İlçe genelinde sürdürülen yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını yakından takip eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bugüne kadar 18 mahallede 200’den fazla cadde ve sokakta çalışmalar yapıldığını belirterek; “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Daire Başkanlığı ve Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlarımıza daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sağlamak için ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürüttü. Yılsonuna kadar da ihtiyaç duyulan mahallelerimizdeki yol bakım ve asfaltlama çalışmalarımızı tamamladık. . Yaptıkları çalışmalar ile ilçemizin çehresini değiştiren İstanbul Büyükşehir Belediye’mize ve belediyemiz ekiplerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.