Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün talimatları doğrultusunda ilçe genelinde asfaltlama seferberliği başlatan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri girilmedik sokak ve cadde bırakmıyor. Büyükçekmece genelinde sürdürülen yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları ilçenin çehresini değiştiriyor.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün talimatları doğrultusunda ilçe genelinde asfaltlama seferberliği başlatan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri girilmedik sokak ve cadde bırakmıyor. Büyükçekmece genelinde sürdürülen yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları ilçenin çehresini değiştiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Daire Başkanlığı ve Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan olumsuz mevsim şartlarından etkilenen yolların onarım ve asfaltlama işlerini sürdürürken bir yandan da bölge ulaşımında önemli katkı sağlayacak yeni yolları ilçeye kazandırıyor. Vatandaşlara rahat ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlamak amacıyla Büyükçekmece genelinde sürdürülen asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerde eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Yaz mevsimi başından bu yana Dizdariye, Çakmaklı, Celaliye, Hürriyet, Cumhuriyet, Muratçeşme, Kamiloba, Kumburgaz, Türkoba, Pınartepe, Alkent 2000 mahallelerinde toplam 110 cadde ve sokakta yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışması yapan Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yılsonuna kadar ilçe genelindeki çalışmalarını tamamlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Daire Başkanlığı ekipleri de farklı bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.

Bölge ulaşımına büyük katkı sağlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle asfaltlama çalışması yapılan Güzeltepe Caddesi ise hem bölgede ki okullara daha kısa sürede güvenli ulaşım hizmeti verecek hem de Hadımköy - TEM bağlantı yolunu kullanmak isteyenler için alternatif güzergah olacak. Bölge ulaşımına önemli bir katkı sağlayacak olan bin 350 metrelik Güzeltepe Caddesi, MEV Koleji ve Alman Lisesi gibi okullara daha kısa zamanda daha güvenli ulaşım hizmeti verecek. Cadde aynı zamanda da TEM - Hadımköy bağlantı yoluna çıkmak isteyenler için de alternatif bir güzergah olacak.

“İlçe genelinde hummalı bir çalışma yürütülüyor”

İlçe genelinde sürdürülen yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını yakından takip eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bugüne kadar 11 mahallede 110’dan fazla cadde ve sokakta çalışmalar yapıldığını belirterek; “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Daire Başkanlığı ve Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlarımıza daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sağlamak için ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Yılsonuna kadar diğer mahallelerimizdeki yol bakım ve asfaltlama çalışmalarımızı tamamlayacağız. Yaptıkları çalışmalar ile ilçemizin çehresini değiştiren İstanbul Büyükşehir Belediye’mize ve belediyemiz ekiplerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.