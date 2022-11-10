Büyükçekmece’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü çerçevesinde ressam Ergün Başar’ın “Atatürk: İz Bırakan İlkler” ve “Dev Atatürk Portreleri” sergisi açıldı. Açılışın ardından Tarihçi ve Yazar Sacide Bolcan ve Ressam Ergün Başar’ın “Atatürk” konulu söyleşisi gerçekleştirildi.

Büyükçekmece’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü çerçevesinde ressam Ergün Başar’ın “Atatürk: İz Bırakan İlkler” ve “Dev Atatürk Portreleri” sergisi açıldı. Açılışın ardından Tarihçi ve Yazar Sacide Bolcan ve Ressam Ergün Başar’ın “Atatürk” konulu söyleşisi gerçekleştirildi.

Büyükçekmece’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84. yıl dönümü çerçevesinde ressam Ergün Başar’ın “Atatürk: İz Bırakan İlkler” ve “Dev Atatürk Portreleri” sergisi vatandaşların katılımıyla açıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün katıldığı sergiyi, kurdele kesme töreninin ardından gezen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Mehmet Akif Ersoy, Namık Kemal, Osman Hamdi Bey ve Hasan Ali Yücel gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde iz bırakmış pek çok ismin portre resimleri sergide yer aldı. Açılışın ardından Tarihçi ve Yazar Sacide Bolcan ve Ressam Ergün Başar’ın “Atatürk” konulu söyleşisi gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bugün Başöğretmen ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 84. ölüm yıl dönümü. Bütün iliklerimize kadar Atatürk’ü yaşayan bir toplumuz. Atatürk, mazlum insanların kurtuluş rehberidir. Atatürk’ü anlamak kolay değildir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti onun işaret ettiği çağdaş medeniyet düzeyine çıkacaktır. Nesillerimizi o şekilde yetiştirip bu ülkeyi onlara teslim ettiğimiz zaman Atatürk’ün ruhu şad olacaktır” dedi.

Sergisinin açılışında konuşan ressam Ergün Başar ise “ Atatürk olmasaydı bunlar olmayacaktı. Aziz Sancar öyle demişti. Nobel ödülü alan bir kişi bunu diyorsa düşünmemiz gerekiyor. Atatürk gibi düşünürsek daha iyi olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.