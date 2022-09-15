TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde otomobilin çarptığı kamyonet devrildi.

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde otomobilin çarptığı kamyonet devrildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinin Edirne istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 ZF 1563 plakalı araç, Adem G. idaresindeki 39 TC 268 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, otomobilin plakası ve bazı parçaları da yola savruldu. Olayda yaralanan olmazken, bölgede kaza sonrası trafik durdu. İhbar üzerine gelen olay yerine sevk edilen ekipler, kaza yapan araçları kaldırdı ve bölgede trafik normale döndü.

Kazaya otomobilin makas atma girişiminin yol açtığı iddia edildi.