Büyükçekmece Belediyesi Meclisi’nin Ekim ayı ikinci toplantısı Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün Başkanlığı’nda gerçekleşti. Belediyenin 2023 yılı performans programı ve 2023 yılı tahmini bütçesi 1 milyar 523 milyon lira oldu.

Büyükçekmece Belediyesi Meclisi’nin Ekim ayı ikinci toplantısı Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün Başkanlığı’nda gerçekleşti. Belediyenin 2023 yılı performans programı ve 2023 yılı tahmini bütçesi 1 milyar 523 milyon lira oldu.

Geçtiğimiz günlerde Bartın’da bir maden ocağında meydana gelen maden patlamasında yaşamını yitiren 41 madenci için saygı duruşu ile başlayan meclis toplantısında Büyükçekmece Belediyesi’nin 2023 yılı performans programı ve 2023 yılı tahmini bütçesi oybirliğiyle kabul edildi. Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin Ekim ayı ikinci oturumunda gündemde yer alan 9 madde komisyon raporları doğrultusunda görüşülerek karara bağlandı. Büyükçekmece Belediyesi’nin 2023 yılı performans programı ve 2023 yılı tahmini bütçesine yönelik olarak AK Parti Grubu adına Sami Sertadım, CHP Grubu adına da Murat Erçağ söz alarak grupları adına görüş ve önerilerini dile getirdi. Yapılan konuşmaların ardından oylama yapıldı. Büyükçekmece Belediyesi’nin 2023 yılı performans programı ve 2023 yılı tahmini bütçesi oybirliğiyle kabul edildi. Büyükçekmece Belediyesi’nin 2023 yılı tahmini bütçesi 1 milyar 523 milyon TL oldu.

“500 milyon TL’si yatırım bütçesidir”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2023 bütçesini hazırlarken mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere halkın her kesiminden görüş ve öneriler alındığını hatırlatarak, “En aziz değer olarak bildiğimiz bütçeyi ona göre harcamak belediyede çalışan bin 800’e yakın çalışanımızın asli görevi olacaktır. Esas itibariyle harcama yetkilisi daire müdürlerimiz ve belediye başkan yardımcılarımız diğer yetkili amir pozisyondaki arkadaşlarımız bu bütçeyi en aziz değeri olarak bilip ve özellikle tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını en tasarruflu şekilde harcayacaklarına inancım tamdır. Büyükçekmece 2023 bütçesinin üçte 1’i yaklaşık 500 milyon TL’si yatırım bütçesidir. Katılımcı ifadesinin tam anlamıyla yer bulduğu Büyükçekmece Belediye bütçesi Mayıs ayında başlayan çalışma ile bugün tamamlanmıştır. Biraz önce ifade ettiğim gibi bütçe meclis üyelerimizin dışında geçmiş dönem meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız, emekli olmuş Büyükçekmece bürokratlarımız, Büyükçekmece STK’larımız, mahalle muhtarlarımız, 24 mahallemizden katılan Büyükçekmece ailemizin bireyleri tarafından incelenmiş, önemli önerilerde bulunulmuş ve en son bugün belediye meclis üzerindeki konuşmalarımızı tamamlayarak oy birliğiyle karara bağlanmıştır. Bütçemizin 2023 mali yılı tekrar Büyükçekmece’mize belediyemize hayırlı olmasını diliyorum ve biraz önce saymış olduğum başta meclisimiz olmak üzere bütün kurum kuruluş yetkililerine ve vatandaşlarımıza bir kez daha meclisim ve şahsım adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.