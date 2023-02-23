Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk gün Hatay iline giden Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, bölge halkının yaralarını sarmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk gün Hatay iline giden Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, bölge halkının yaralarını sarmaya devam ediyor.

Türkiye’yi derinden sarsan ve 43 binden fazla vatandaşın yaşamını yitirdiği depremlerin ardından bölgeye giden Büyükçekmece Belediyesi, deprem bölgesinde kurduğu lojistik merkezi aracılığıyla depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşılıyor. Bölgeye giden arama kurtarma ekipleri arasında yer alan Büyükçekmece Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAKUT), 14’ü canlı olmak üzere 93 vatandaşı enkaz altından çıkardı. AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir çalışma yürüten 95 kişiden oluşan Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Rıza Evren Kılcı yönetiminde 24 saat esasına göre yapıyor. Bölgeye arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları için 10 adet iş makinası gönderildi. Günde 15 bin kişiye sıcak yemek dağıtılırken, gerçek ihtiyaç sahipleri de belirlenerek yardımları yine belediye ekipleri tarafından kendilerini ulaştırılıyor. Çadır, konteyner, battaniye, uyku tulumu, kışlık giysi, temel gıda, hijyen malzemesi, su, tıbbi malzeme, jeneratör, elektrikli ısıtıcı, odun sobası ve tüp gibi yardım malzemelerini depremzedelere dağıtan Büyükçekmece Belediyesi, depremzede ailelerin çocuklarıyla da yakından ilgileniyor.

Kılıçdaroğlu, Büyükçekmece ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi aldı

Ekipler kent merkezlerine uzak köylerdeki depremzede vatandaşlarımızı da ziyaret ederek talep ve sorunlarına çözüm üretiyor. Geçtiğimi hafta sonu Hatay ve İskenderun’a giden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediyesi Lojistik Merkezi’nin çalışmalarını yerinde inceledi. Önceki gün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükçekmece Belediyesi’nin Lojistik Merkezi’ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında Belediye başkan Yardımcısı Dr. Rıza Evren Kılcı’dan bilgi alarak, bölgede sürdürülen çalışmalar için belediye ekiplerine teşekkür etti.