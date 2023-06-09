Büyükçekmece Belediyesinin Haziran ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci oturumu Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleşti.

Bir önceki mecliste ilgili komisyonlara havale edilen maddeler, komisyon raporları doğrultusunda müzakere edilerek karara bağlandı. Gündem maddeleri arasında yer alan 2023 Yılı Mali Bütçesi’ne “Ek Bütçe” talebi de oyçokluğuyla kabul edildi. Buna göre Büyükçekmece Belediyesi 459 milyon TL’lik ek bütçe için meclisten onay aldı.

“Deprem her bir belediyenin büyük bir kaynağını götürdü”

Ek bütçe talebi hakkında meclisi bilgilendiren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Türkiye’nin son yıllarda Covid-19 salgını ve başta deprem olmak üzere önemli doğal afetlerle karşı karşıya kaldığını belirterek şöyle konuştu:

“Deprem her bir belediyenin büyük bir kaynağını götürdü. Bu gerçekleri de unutmayın. Biz şu anda hala Samandağ ilçesine depremzede vatandaşlarımız için prefabrik ev yapıyoruz. Ülkenin gerçeklerini göz ardı edemeyiz. Büyükçekmece’de yollarda sorun var mıydı? Vardı. Geçen sene 130 bin tona yakın asfalt döktük. Bu sene de 100 bin ton asfalt dökeceğiz. Tretuvar, aydınlatma imalatları hariç. Tepecik ayrı önem verilen yer. Asfalt kazılıyor, yenisi dökülüyor. Başka yerlerde Celaliye, Kamiloba, Kumburgaz, Güzelce’den çıkarsanız eğer ana caddelerde neler yaptığımızı, Güzelce-Sinanoba arasında neler yaptığımızı görebilirsiniz. Şimdi Pınartepe tarafına geçeceğiz.”

“O tarihte kim diyebilirdi ki dolar 24 TL olacak”

Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Murat Erçağ, 459 milyon TL tutarında ek bütçe artışı talebi olduğunu belirterek, “Aslında toplam maaşlar 500 milyon TL. Yüzde 50 oranında bir maaş artışı öngörülüyor. Bu da otomatikman bu 459 milyon TL bütçenin 250 milyonun zaten maaş artışlarına gideceğini göstermektedir. Biz bütçemizi geçtiğimiz yıl Ağustos ayında planladık. Doğal olarak bu maaş zamlarını yapmak zorundayız. EYT ödemelerini karşılamak zorundayız" dedi.