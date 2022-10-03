Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin Ekim ayı birinci oturumunda Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Piyade Astsubay Yusuf Ataş’ın vasiyeti konuşuldu. Mecliste konuşan Büyükçekmece Belediye Başkan Dr. Hasan Akgün: "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın vasiyetini Büyükçekmece Belediye Meclisi olarak üzerimize görev olarak alıyoruz’’ dedi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin Ekim ayı birinci oturumunda Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Piyade Astsubay Yusuf Ataş’ın vasiyeti konuşuldu. Mecliste konuşan Büyükçekmece Belediye Başkan Dr. Hasan Akgün: "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın vasiyetini Büyükçekmece Belediye Meclisi olarak üzerimize görev olarak alıyoruz’’ dedi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin Ekim ayı birinci oturumuna, Pençe - Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Piyade Astsubay Yusuf Ataş’ın vasiyeti damgasını vurdu. İki gün önce şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, bir süre önce çekilen bir görüntüsünde arkadaşlarına, “Benim vasiyetim, hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemin, babamın elini öpün” ifadeleri Büyükçekmece Belediyesi Meclisi’ni harekete geçirdi.

“Gerekeni fazlasıyla yapacağız’’

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın sosyal medyada yayınlanan görüntülerinin tüm Türkiye’yi duygulandırdığını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şunları söyledi: “Hepimizi gönülden vuran, gönlümüzü hassaslaştıran Pençe-kilit operasyonunda piyade Astsubay Yusuf Ataş’ın basına düşen, sosyal medyaya düşen sözleri çok hassasiyet arz eden çok hassas sözlerdir. “Bekarım, bir kız çocuğumun olmasını isterim’’ dedikten sonra bu kardeşimiz 1 veya 2 gün sonra şehit oluyor. Vasiyetinde ne yazıyor? Eğer ben ölürsem ki şehit oluyor. Bir lösemili çocuğun hayatının sonuna kadar bulunmasını ve onun bakılmasını vasiyet ediyor. Kime 85 milyona. Biz varız. Lösemi Vakfı bu çocuğu belirleyecek, duyuracak. Ondan sonra da onun hayatı boyunca her türlü masrafında her bir vatandaşın birer kuruşumuzun olması çok önemli. Biz de Büyükçekmece Belediyesi, Büyükçekmece Belediye Meclisi olarak karınca kararınca çok bir şeye gerek yok ama biz de varız demek çok önemli. Biz de maddi yardımımızı bugünden itibaren üzerimize görev olarak alıyoruz. Gerekeni fazlasıyla yapacağız. Allah Yusuf komutanın ve diğer şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ailelerinin başı sağ olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Milletinin başı sağ olsun."