Büyükçekmece Belediye Meclisi, Ekim ayı birinci toplantısı gerçekleştirildi. Gündem maddeleri tek tek müzakere edilerek karara bağlandı. Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin ikinci oturumu 24 Ekim Perşembe günü saat 11.00’de yapılacak.

Büyükçekmece Belediye Meclisi, Ekim ayı birinci toplantısını Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirdi. Gündemde yer alan maddeler müzakere edilerek karara bağlanırken bazı maddeler de ilgili komisyonlara sevk edildi. Mecliste kadın cinayetleri üzerine konuşma yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, her gün kadınların ve çocukların hunharca öldürülmesinin bu ülkede korkunç bir mesele olduğunu söyledi.

‘’İçimiz yanıyor’’

Ülkenin gündeminde yer alan kadın ve çocukların öldürülmesine tepki gösteren ve üzüntüsünü paylaşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, mecliste şöyle konuştu: ‘’Bu ülkenin gündeminde olacak uzun müddet ve sıcaklığını maalesef uzun müddet devam ettirecek. Maalesef hepimizi derinden üzen, insan olan herkesi derinden üzen kadının şiddete maruz kalma meselesidir. Samimiyetle söylüyorum 3 aydır TV haberlerini açmıyorum. Her gün kadınların öldürülmesi, çocukların hunharca öldürülmesi bu ülkede korkunç bir mesele olarak önümüzde duruyor. Kadın hakları ile ilgili ne yapacağız? İstanbul Sözleşmesi mi geri gelecek? İçimiz yanıyor. Bir şey söylememiz lazım. Ben de bu ülkenin bir ferdiyim. Bütün çocuklar hepimizin, bütün analar bizim anamız, bütün bacılar bizim bacılarımız. Bunu Türkiye’nin gündeminden düşürmek için devlet her türlü tedbiri almak durumunda. Bizlere de bir şey verirse 24 saat devletimizin, hükümetimizin emrindeyiz" ifadelerini kullandı.

Dünya Festivaller Birliği’nin dünyanın en prestijli festival ödüllerinden olan Mükemmellik Yıldızı 2023 ve FIDAF Onur Ödülü alan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin ödülünü Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına kardeş şehir Cheonan’da teslim alan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erçağ, festivalin alanında eşi ve benzerinin olmadığını belirterek şunları söyledi: “Kardeş şehrimiz olan Cheonan Belediyesi’nin 20’inci festivaline katılmak üzere Büyükçekmece delegasyonu olarak Cheonan şehrine ziyarette bulunduk. Bu vesileyle Güney Kore heyetinin 2023 yılında buradaki Kore gazilerimizi ziyaret ederken sayın başkanımızın sunduğu öneri neticesinde Büyükçekmece’de bir Güney Kore Müzesi ve Dostluk Evi şeklinde tasarlanması planlanan bu müzenin Cheonan belediye başkanı tarafından imzalanması sonrası bizlere bir protokol teslim edildi. Geçtiğimiz aylarda icra ettiğimiz 25’inci İstanbul Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali Dünya Festivaller Birliği tarafından 10’uncu kez dünyanın en iyi festivali seçilerek alanında eşi benzeri görülmemiş bir rekora imza atmıştır. Bu vesileyle tarafımıza “3 Yıldız Mükemmellik Ödülü” verilmiştir".

Mecliste söz alan siyasi partilerin grup başkan vekillerinin gündeme dair değerlendirmelerinin ardından meclis gündemine geçildi. Gündem maddeleri tek tek müzakere edilerek karara bağlandı. Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin ikinci oturumu 24 Ekim Perşembe günü saat 11.00’de yapılacak.