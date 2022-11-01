Büyükçekmece Belediyesi’nin 2 projesi Altın Karınca Ödülü’nü almaya hak kazandı. Ödüllü projelerinden bahseden Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Uçangöz Albatros ile yakın zamanda 17 kaçak inşaat yakaladık. Vizyon 2050 ile Türkiye’de ilk defa 30 sene sonrasını planladık” dedi.

Büyükçekmece Belediyesi’nin 2 projesi Altın Karınca Ödülü’nü almaya hak kazandı. Ödüllü projelerinden bahseden Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Uçangöz Albatros ile yakın zamanda 17 kaçak inşaat yakaladık. Vizyon 2050 ile Türkiye’de ilk defa 30 sene sonrasını planladık” dedi.

İyi uygulama örneklerini tanıtmak ve yaygınlaştırmak üzere, belediyelerin uyguladığı başarılı projeleri ödüllendirerek yaşam kalitesi yüksek ve sürdürülebilir şehir hayatına katkı sağlamayı amaçlayan Altın Karınca ödülleri sahiplerini buldu. Ödüle layık görülen belediyelerden biri de 2 ayrı projeyle Büyükçekmece Belediyesi oldu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 2 ayrı projelerinin ödül aldığını söyleyerek ekibine teşekkür etti. Akgün, Kentsel Planlama ve Altyapı alanında ödül alan ’Uçangöz Albatros’ projesi ile Katılımcılık alanındaki ödüllü proje ’Vizyon 2050’ hakkında, düzenlenen ödül töreninde bilgi verdi.

“Uçangöz Albatros ile yakın zamanda 17 kaçak inşaat yakaladık”

Ödüle layık görülen projelerinden ’Uçangöz Albatros’un yüksek maliyetler gerektirmesine rağmen deneyimli ekipleri sayesinde ücretsiz bir şekilde hayata geçirildiğini ifade eden Başkan Hasan Akgün, “Uçangöz Albatros, insansız hava aracının büyüğü diyebiliriz. Bununla şehrin bölgesel olarak havadan fotoğrafları çekildi. Bu fotoğraflarla yerdeki 5 kuruş bile görülebiliyor. Şehrin bütün bölgeleri tarandı. Bilgisayar ortamında değerlendirildi. 2-3 sene önce yapılan, kaçak yapılaşma olan veya olmayan yerler tespit edildi. Havzaya, Büyükçekmece Gölü’ne kaçak döküm var mı, kaçak yapılaşma, kaçak toprak dökümü, kaçak çıkma, kaçak işgal ve buna benzer ne kadar şehir suçu var ise bunların tamamını tam olarak kontrol altına alabiliyoruz. Bu sayede son olarak 17 tane kaçak inşaat yakaladık” dedi.

“Türkiye’de ilk defa 30 sene sonrasını planladık”

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, bir ilçe belediyesinde 30 yıllık planlama gerçekleştirdiklerini söyleyen Akgün, “Biz ilçe belediyeleri olarak hep 3 yıllık 5 yıllık plan yaparız. Bugüne kadar 10 yıllık pek plan, proje yapmadık. Biz Büyükçekmece Belediyesi olarak 2050 Vizyon Çalışmasını ortaya attık ve Türkiye’de ilk defa bir ilçe belediyesi 30 sene sonrayı planlama gibi eğilime girdi. Büyükçekmece’nin 30 yılını planladık ve gerçekten iyi bir disiplin kuruldu. 30 yıl sonra bizim olup olmamamız önemli değil, koymuş olduğumuz disiplinler şehir felsefesine, şehirciliğe uygun mu, bu şehrin gelişmesine, korunmasına ve herkes tarafından da tasvip edilebilecek bir proje olarak orta çıktı mı, bunlara bakmamız lazım. ’2050 Vizyon’ projemiz de jüri tarafından takdire şayan görüldü ve birincilikle ödüllendirildik” ifadelerini kullandı.