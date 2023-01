Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Akgün, “Demokrasinin gelişmesi tarafsız, özgür ve ilkeli bir gazetecilik anlayışıyla mümkündür” dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bir mesaj yayınlayarak gazeteciler gününü kutladı. Mesajda demokrasinin gelişmesi tarafsız, özgür ve ilkeli bir gazetecilik anlayışıyla mümkün olduğunu belirten Başkan Akgün, “Kamuoyunu bilgilendirmek için günün her saatinde haber peşinde koşan gazetecilerimiz, zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde vatandaşları gelişen olaylar hakkında aydınlatmak için büyük bir özveri ile çalışırken, önemli bir kamu görevini de icra etmektedirler” dedi.

“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla her türlü sıkıntı ve zorluğa karşı büyük bir özveriyle mesleklerini icra eden gazeteci arkadaşlarımızın, meslek etiğini her şeyin üstünde tutması ve kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışını benimsemesi günümüzde daha da önem kazanır hale gelmiştir. Kamuoyunu bilgilendirmek için günün her saatinde haber peşinde koşan gazetecilerimiz, zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde vatandaşları gelişen olaylar hakkında aydınlatmak için büyük bir özveri ile çalışırken, önemli bir kamu görevini de icra etmektedirler. Gazetecilerin düşüncelerini özgürce, baskı altında olmadan yazıp çizebildiği, düşüncelerinden dolayı özgürlüklerinin kısıtlanmadığı, basın özgürlüğünün önündeki bütün engellerin kaldırıldığı yeni bir dönem hepimizin ortak arzusudur. Doğru, tarafsız, kalemini hak, hakikat ve adaletten ayırmayan bütün gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Görevleri başında yaşamını yitirmiş olan gazetecileri de rahmetle anıyorum."