Antalya Büyükşehir Belediyesi, büyükbaş hayvan tırnak bakım hizmetini kırsal mahallelere taşıyor. Korkuteli Yelten Mahallesi’nde başvuruda bulunan besicilerin büyükbaş hayvanlarına sonbahar dönemi tırnak bakımları yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma vizyonuyla tarım ve hayvancılığa yönelik desteklerini aralıksız sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı veterinerleri, Korkuteli Yelten Mahallesi’nde talepte bulunan üreticilerin büyükbaş hayvanlarının tırnak bakımlarını tramvay hayvan bakım aracıyla yaptı.

Veteriner hekimlerle yerinde hizmet

Tırnak kesimleri veteriner hekimlerce özel kafes sisteminde hayvana zarar vermeden spiral makinesiyle yapılıyor. Tırnak bakım hizmeti hayvan sağlığını korumak, verimliliği artırmak, hayvanların hareket sistemini etkileyerek et ve süt verimini düşüren rahatsızlıkları önlemek amacıyla gerçekleştiriliyor. Tırnak bakım hizmetinden faydalanmak isteyen besiciler kooperatifler ve muhtarlar aracılığıyla başvuruda bulunabiliyor.

“Tırnak bakımı zor iş”

Tırnak bakımının yetiştiricilerin en büyük sorunları arasında olduğunu söyleyen besici Mehmet Çoban “Tırnak bakımları hayvan için çok önemli. Bakımları yapılmazsa hayvanların ayaklarında iltihaplanma başlıyor, apse yapıyor her yeri zarar görüyor. Bu tırnak bakımını kendi imkânlarımızla yapamıyoruz makinamız yok, gücümüz yetmiyor. Kooperatifimiz aracılığıyla Büyükşehir Belediyemize bu hizmet için başvuruda bulunduk. Ekipler geldiler hayvanlarımızın bakımını yaptılar” dedi.

Yelten Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Yaka ise “Çiftçilerimizden gelen istekler doğrultusunda listelerimizi oluşturup Büyükşehir Belediyemize taleplerimizi iletiyoruz. İlk etapta başvuruda bulunan üreticilerimizin iki adet büyükbaş hayvanın bakımları yapılıyor. İlerleyen süreçte bu sayı talep durumuna göre değişecektir” diye konuştu.