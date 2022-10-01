Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 26 AAC 981 plakalı otomobil, yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Kazada otomobilin çarptığı büyükbaş hayvan telef olurken otomobil sürücüsü yaralandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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