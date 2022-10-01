Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Türkiye’de bir ilk: Hastalıklara dayanıklı milli ve yerli şeker pancarı geliştirildi

Türkiye’de bir ilk: Hastalıklara dayanıklı milli ve yerli şeker pancarı geliştirildi

Kaza, Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 26 AAC 981 plakalı otomobil, yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Kazada otomobilin çarptığı büyükbaş hayvan telef olurken otomobil sürücüsü yaralandı.

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