Alınan bilgiye göre, Akyurt ilçesi Dr. Neslihan Özenli Caddesi Çarşı Meydanı’nda büyükbaş hayvan yüklü 37 PC 994 plakalı kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonun kazasında bulunan hayvanlar caddeye savrulurken, yaralanan sürücü ambulansla Akyurt Devlet Hastanesine götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

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