Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine hibe desteği duyurusu yaptı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine hibe desteği duyurusu yaptı.

Kırsal kalkınma destekleri çerçevesinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve modernizasyonuna hibe desteği verilecek. Konuyla ilgili açıklamada, "Taahhüt edilecek hayvan varlığı proje kapasitesinin yüzde 50’sinin üzerinde olmak şartıyla inşaat giderleri ve ahır içi ekipman başvuruları hibe desteği çerçevesindedir. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik hibe destekleri için konusuna göre Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, kamudan bağımsız tüzel kişiler ile kamu görevlisi olmayan tüm gerçek kişiler başvuruda bulunabilirler. Başvuru yapılacak yer başvuru sahiplerine ait olabileceği gibi 5 yıl süreyle kiralanarak proje uygulamak mümkün olmaktadır. Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 1 milyon 1 TL’dir. Kırsal kalkınma destekleri çerçevesinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve modernizasyonuna hibe desteği verilecektir. Yapılacak yeni tesisler için 7 milyon TL’ye, kısmen yapılmış tesislerin tamamlanması için 5 milyon TL’ye, mevcut tesislerin kapasitelerinin artırılması veya teknolojilerinin yenilenerek modernizasyonu için 4 milyon TL’ye kadar proje hazırlanabilir. Üreticiler teknik destek ve ayrıntılı bilgi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü, İl Proje Yürütme Birimine başvurabilirler." denildi.